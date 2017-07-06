Свалка в центре Омска возмутила пользователей соцсети

На улице 2-я Дачная в районе городка Водников обнаружена бесхозная свалка. Пользователи соцсетей возмущены тем, что власти бросили эту ситуацию на самотёк.

Куча мусора, судя по фотографиям, лежит рядом с трансформаторной будкой практически в окружении жилых домов. Происхождение отходов в чёрных мешках не известно. Комментаторы в социальной сети отмечают, что не только власти виновны в том, что стихийная мусорка уродует город, но и местные жители, которые, наверняка, приложили руку к её созданию. Другие юзеры, уверяющие что они являются очевидцами происходящего, сообщают, что такие стихийные свалки находятся в нескольких соседних дворах. При том, что жители исправно платят за вывоз мусора.