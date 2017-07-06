Свалка в центре Омска возмутила пользователей соцсети
Кучу мусора можно наблюдать рядом с остановкой городок Водников.
Кучу мусора можно наблюдать рядом с остановкой городок Водников.
На улице 2-я Дачная в районе городка Водников обнаружена бесхозная свалка. Пользователи соцсетей возмущены тем, что власти бросили эту ситуацию на самотёк.
Куча мусора, судя по фотографиям, лежит рядом с трансформаторной будкой практически в окружении жилых домов. Происхождение отходов в чёрных мешках не известно. Комментаторы в социальной сети отмечают, что не только власти виновны в том, что стихийная мусорка уродует город, но и местные жители, которые, наверняка, приложили руку к её созданию. Другие юзеры, уверяющие что они являются очевидцами происходящего, сообщают, что такие стихийные свалки находятся в нескольких соседних дворах. При том, что жители исправно платят за вывоз мусора.
Отметим, что стихийные свалки возникают чаще всего на месте, где раньше находились площадки по сбору бытовых отходов, но по