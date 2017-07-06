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07:51 (мск), источник: АиФ Омск

Свалка в центре Омска возмутила пользователей соцсети

Кучу мусора можно наблюдать рядом с остановкой городок Водников.

На улице 2-я Дачная в районе городка Водников обнаружена бесхозная свалка. Пользователи соцсетей возмущены тем, что власти бросили эту ситуацию на самотёк.

Куча мусора, судя по фотографиям, лежит рядом с трансформаторной будкой практически в окружении жилых домов. Происхождение отходов в чёрных мешках не известно. Комментаторы в социальной сети отмечают, что не только власти виновны в том, что стихийная мусорка уродует город, но и местные жители, которые, наверняка, приложили руку к её созданию. Другие юзеры, уверяющие что они являются очевидцами происходящего, сообщают, что такие стихийные свалки находятся в нескольких соседних дворах. При том, что жители исправно платят за вывоз мусора.

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Отметим, что стихийные свалки возникают чаще всего на месте, где раньше находились площадки по сбору бытовых отходов, но по каким-то причинам они были перенесены или удалены. Например, похожая ситуация возникла в доме по улице Серова, 26. Год назад на месте удалённой помойки постоянно возникала стихийная мусорка. Коммунальные службы были вынуждены её регулярно убирать. На этом месте пришлось оборудовать парковку для автомашин и в итоге удалось справиться с мусорной проблемой.

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