В Уфе асфальтоукладчикам пять месяцев не платили зарплату

По данным ведомства, компания ООО «РегионДорСтрой» с января по май не выплачивала 203 работникам зарплату. Долг перед сотрудниками составил около 14,5 миллионов рублей. Дорожники пытались лично договориться с начальством и решить проблему, однако это не помогло и им пришлось обратиться в прокуратуру.

По решению правоохранителей руководитель фирмы оштрафован на 10 тысяч рублей, более того, в адрес руководителя было внесено представление о погашении долга. После прокурорского вмешательства работникам организации выплачено просроченное вознаграждение за труд.