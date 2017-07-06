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07:50 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе асфальтоукладчикам пять месяцев не платили зарплату

В Уфе работники дорожно-строительного предприятия почти полгода не получали оплату за труд. Их права защищала прокуратура по РБ.

По данным ведомства, компания ООО «РегионДорСтрой» с января по май не выплачивала 203 работникам зарплату. Долг перед сотрудниками составил около 14,5 миллионов рублей. Дорожники пытались лично договориться с начальством и решить проблему, однако это не помогло и им пришлось обратиться в прокуратуру.

По решению правоохранителей руководитель фирмы оштрафован на 10 тысяч рублей, более того, в адрес руководителя было внесено представление о погашении долга. После прокурорского вмешательства работникам организации выплачено просроченное вознаграждение за труд.

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