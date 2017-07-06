Спецназовцы ГУФСИН осваивают паралёты

Подготовка — едва ли не самая важная часть полёта. Тут не бывает мелочей, ещё на земле всё нужно тщательно проверить. Двигатель установлен немецкий, мощностью 55 лошадиных сил, в него заливают обычный 98-й бензин. Собирают такие паралёты, как ни странно, в Красноярске.



Пилотируют летательный аппарат бойцы спецназа ГУФСИН, их отбирали из спортсменов с богатым опытом парашютных прыжков. Основное назначение паралёта, конечно, связано с обеспечением безопасности в пенитенциарных учреждениях. Беглецов легко обнаружить с воздуха и при необходимости задержать их может сам пилот. Но теперь появилось и вполне мирное, гражданское применение аппарата.



«Прежде всего это, конечно, было для розыска и задержания сбежавших осуждённых. В дальнейшем мы пришли к тому, что у него гораздо шире функционал. В том числе это видеофиксация спецмероприятий, облёт лесосырьевой базы на предупреждение пожаров», — пояснил заместитель начальника отдела специального назначения ГУФСИН России по Красноярскому краю Александр Дульнев.



К счастью, побеги заключённых сегодня случаются крайне редко, поэтому паралёт активно используют для патрулирования лесов на предмет незаконных вырубок и для раннего обнаружения возгораний. В пожароопасный период сотрудничают с МЧС.



«Запас хода у него примерно 180 километров, непрерывное время нахождения в воздухе около 3-х часов. За это время можно очень большое пространство облететь», — рассказал пилот, сотрудник спецназа ГУФСИН России по Красноярскому краю Алексей.



Летательный аппарат используют и при розыске пропавших людей — например, в тайге, а также для координации действий поисковых групп на земле. С воздуха хорошо заметны человеческие фигуры. Пока это единственный в краевом ГУФСИН паралёт, но в спецназе отмечают, что при необходимости могут получить в своё распоряжение ещё один летательный аппарат. Кроме того, на службе стоят и квадрокоптеры. Всё больше в исправительных учреждениях берут на вооружение крылатые машины.





Роман РЫКОВ



