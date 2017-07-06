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08:12 (мск), источник: VLADNEWS

Еще одну мемориальную доску открыли во Владивостоке

В честь почётного гражданина, председателя краевого совета ветеранов Константина Кравченко.

5 июля во Владивостоке состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски почётному гражданину, основателю и первому председателю Приморского краевого ветеранов войны и труда Константину Кравченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мемориальная доска установлена на фасаде здания по адресу ул. Бестужева, 40, где Константин Фёдорович проживал с 1978 по 2014 год.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, дочь Константина Кравченко — Наталья, его коллеги, почётные граждане, представители депутатского корпуса и общественность.

«Константин Фёдорович Кравченко прошёл славный трудовой и жизненный путь, — отметил Игорь Ткаченко. — Мы знаем, что история Владивостока и России складывается из судеб таких людей, как Константин Фёдорович. Достаточно сказать, что с его деятельностью связано такое понятие, как “Большой Владивосток” — реализация масштабного проекта развития нашего города. Константин Фёдорович внёс огромный вклад в развитие и процветание Владивостока. Уверен, что его имя навечно останется в наших сердцах, в истории нашего города и страны».

Высокий профессионализм, трудолюбие и отзывчивость Константина Кравченко отметили его коллега Майя Афиногенова и почётный гражданин Владивостока Владимир Чубай. Дочь — Наталья Константиновна — подчеркнула, что, несмотря на огромную занятость, Константин Фёдорович был хорошим отцом.

«Я очень благодарна администрации города, что память о моём отце сохранится не только в сердцах его родных и друзей», — сказала Наталья Константиновна.

Напомним, что в последние годы администрацией Владивостока проделана большая важная работа по увековечиванию памяти о людях, внёсших огромный вклад в развитие города. В краевом центре установлены мемориальные доски председателю городского совета ветеранов с 1992 по 2014 год Якову Кану, заслуженному строителю Геннадию Котику, писателю Льву Князеву, заслуженному тренеру РСФСР Юлии Агронской, художнику Кириллу Шебеко, заслуженному работнику здравоохранения Галине Щетининой и многие другим горожанам. Это не только высокая оценка самоотверженного труда наших земляков, но и важная часть сохранения истории города, нашей памяти.

Завершилась торжественная церемония открытия мемориальной доски Константину Кравченко возложением цветов.

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