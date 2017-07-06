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07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Черная река — угольные берега. Когда кузбасские реки будут чистыми?

«АиФ — Кузбасс» разбирался, как можно и как не нужно обходиться с природой.

В мае кемеровская природоохранная прокуратура внепланово проверила, как промышленные предприятия исполняют водное законодательство, и обнаружила десять нарушителей, пять из которых — угольщики. Загрязнено 13 кузбасских рек. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Денег опять нет?

Елена Тушкевич

В прошлом году и начале этого года прокуроры проверили 55 предприятий, которые могут загрязнять воду и воздух, и обнаружили, что нарушают законодательство все. Очистных зачастую нет, или они находятся в плохом состоянии. Из общего объёма выбросов в воздух четверть никак не очищается. Особенно от этого страдают жители промышленных центров. В идеале очистные сооружения должны быть у всех. Но, по словам старшего помощника прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елены Тушкевич, основная отговорка промышленников: «Нет денег».

Елена Ушакова

Кандидат технических наук и старший преподаватель кафедры химической технологии твёрдого топлива КузГТУ Елена Ушакова объясняет, что всё отрицательное влияние угольных предприятий можно разделить на несколько направлений: сбросы в воду, выброс в атмосферу парникового газа метана и пыли, шум и вибрация при взрывах. Самыми опасными считаются загрязнение рек и запылённость. И нельзя сказать, что наши экологические проблемы не имеют решений.

«К примеру, пылящие терриконы (отвалы из угля и породы) можно переработать в сорбенты. Для этого мы смешиваем уголь со связующим элементом, делаем гранулы, нагреваем их без доступа кислорода — всё, что не нужно, выгорает, остаётся углерод. Его можно использовать как топливо и как сорбент (допустим, он может впитать разлитую на воде нефть)», — говорит учёный.

Кто нам гадит?

Существует закон о санитарно-защитной зоне, по которому разрез не должен находиться ближе, чем на километр, от жилых домов. Есть и другие нормы и предписания, но тут включается пресловутый человеческий фактор. Чтобы не тратиться на подгонку проектов очистных сооружений, на шахте могут реализовать типовой проект, а в конкретных условиях очистные будут захлёбываться. Вода, грубо говоря, пойдёт вместе с углём через край, а там уже по ландшафту или по трубе — в реку. Так, весной этого года жители Крапивинского района, где протекает Томь, жаловались на чёрные льдины и на погибшую рыбу. Как потом выяснилось, дохла рыба из-за угольной взвеси в воде.

Также угольщики могут экономить на дороге, пуская углевозы не в объезд населённых пунктов, а прямо мимо частного сектора в городе. В Мысковском районе одна такая дорога пролегает в 140 м от огородов! Конечно, вся угольная пыль оседает на участках и домах. А ещё эта пыль оседает в наших лёгких, наших желудках, обеспечивая различные болячки.

А бывает и так: в апреле Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура взыскала в бюджет 167 млн рублей с обогатительной фабрики «Щедрухинская». 160 тыс. тонн горной породы, содержащей мышьяк, с фабрики были свалены на сельскохозяйственные земли. Угольщики испортили 117 тыс. кв. м почвы!

Начальник отдела экономического регулирования и нормирования ГКУ Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» Галина Петухова сообщила, что специалисты постоянно анализируют, что именно сбрасывают в воду и выбрасывают в воздух угольщики. «Я не могу сказать, что реки в Кузбассе в ужасном состоянии, но после очистных сооружений вода часто не соответствует нормативам. Из объёма воды, требующего очистки, только 20−25% очищается до нормативных значений», — резюмирует Галина Владимировна.

А происходит так потому, что заплатить штрафы гораздо проще. Наказание — лишь десятки (да пусть даже сотни) тысяч рублей, а очистные сооружения стоят десятки миллионов.

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