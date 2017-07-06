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08:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Лидер баскетбольного «Енисея» Фрэнк Элегар покинул клуб

По данным некоторых СМИ, из команды также ушел Тони Тэйлор.

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с американским центровым «Енисея» Фрэнком Элегаром. Соглашение рассчитано на два года, при этом финансовые подробности не уточняются.

Главный тренер «Локо» Саша Обрадович признался, что давно искал игрока, похожего на Элегара по манере игры.

«Высокий прыжок и нестандартность в принятии решений, отличное чувство подбора и блокшота — это все про Элегара. Он уже доказал, что способен на многое в Лиге ВТБ, поэтому мы ждем, что процесс его адаптации не затянется», — заявил специалист.

Сам Элегар заявил, что рад переходу в краснодарскую команду. По словам баскетболиста, «болельщики получат отличного игрока».

«Я очень воодушевлен тем, что новый сезон начну в “Локомотиве”! Это отличная организация и клуб с традициями, и для того, чтобы такая команда проявила к тебе интерес, нужно очень много работать индивидуально. Я здесь для того, чтобы помогать партнерам и поддерживать тот высочайший уровень, который был задан теми, кто играл тут до меня. Болельщики получат отличного игрока, у которого энергии хоть отбавляй и который очень хочет оставить на паркете всего себя. Надеюсь на их поддержку по ходу сезона», — цитирует Элегара пресс-служба «Локо».

Фрэнк Элегар перешел в «Енисей» из «Анкары» летом 2016 года. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ американец стал лидером команды, приняв участие в 22 матчах и набирая в среднем по 13,5 очков за игру. Также он запомнился эффективными блокшотами и бросками сверху («слэм-данками»). В феврале Элегар принял участие в «Матче всех звезд» Лиги ВТБ.

Также, по информации некоторых СМИ, «Енисей» покинет защитник Тони Тэйлор. Издание Eurohoops утверждает, что американец уже подписал однолетний контракт с турецким «Банвитом». При этом официальной информации о трансфере пока нет.

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