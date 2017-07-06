Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Редкая болезнь заставила британца вести жизнь вампира
Украинский авиазавод сделал предложение США
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Белоруссию постепенно захлестывает борьба с символикой РФ
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически легко»
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Как выбрать загородный дом для пенсионера
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
24Юбилей Тома Круза
08:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Правительство изменило порядок прохождения альтернативной службы

Теперь гражданину при использовании отпуска по уходу за ребенком будет предоставляться свободное от работы время на дорогу.

Источник: Reuters

В четверг, 6 июля, стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматривающее изменение порядка прохождения альтернативной гражданской службы.

Читайте также
Весенний призыв на службу в российскую армию исполнен на 72%

В частности, согласно этому документу, гражданам в случае использования отпуска по уходу за ребенком «будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно».

Кроме того, в постановлении определены случаи, о наступлении которых работодатель должен информировать следственные органы, а также установлен порядок такого информирования.

«К таким случаям в том числе относятся неявка гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы, отказ от заключения срочного трудового договора», — уточняется на сайте правительства.

Комментарии
1
Альф Утангри
Правительство изменило порядок прохождения альтернативной службыТеперь гражданину при использовании отпуска по уходу за ребенком будет предоставляться свободное от работы время на дорогу......
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Список вакансий для альтернативной службы в России сократили
Во время загрузки произошла ошибка.
24 января© Ньюстюб
 Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
США заявили о готовности применить военную силу против КНДР
Госсекретарь США рассказал о повестке встречи Трампа и Путина
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить денег
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
Авария в ЦАР унесла жизни 78 человек
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь