Правительство изменило порядок прохождения альтернативной службы
Теперь гражданину при использовании отпуска по уходу за ребенком будет предоставляться свободное от работы время на дорогу.
Теперь гражданину при использовании отпуска по уходу за ребенком будет предоставляться свободное от работы время на дорогу.
В четверг, 6 июля, стало известно, что
В частности, согласно этому документу, гражданам в случае использования отпуска по уходу за ребенком «будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно».
Кроме того, в постановлении определены случаи, о наступлении которых работодатель должен информировать следственные органы, а также установлен порядок такого информирования.
«К таким случаям в том числе относятся неявка гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы, отказ от заключения срочного трудового договора», — уточняется на сайте правительства.