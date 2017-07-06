Правительство изменило порядок прохождения альтернативной службы

Весенний призыв на службу в российскую армию исполнен на 72%

В частности, согласно этому документу, гражданам в случае использования отпуска по уходу за ребенком «будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно».

Кроме того, в постановлении определены случаи, о наступлении которых работодатель должен информировать следственные органы, а также установлен порядок такого информирования.

«К таким случаям в том числе относятся неявка гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы, отказ от заключения срочного трудового договора», — уточняется на сайте правительства.