Горячей воды не будет до 11 июля в ряде районов Ростова

Согласно информации из официальных источников, ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» приступило ко второму этапу гидравлических испытаний тепловых сетей.

На время их проведения в Северном жилмассиве горячее водоснабжение будет прекращено в границах улиц: Капустина — Пацаева — Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Каракумская — пр. Королева — пр. Космонавтов — Волкова.

В микрорайоне «Темерник» горячей воды не будет в границах улиц: Лелюшенко — Миронова — Думенко.

В Октябрьском и Ворошиловском районах без горячей воды останутся жители домов в границах улиц: Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — Ленина — Профинтерна — Я. Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — Нагибина — Новаторов — Врубовая — Актюбинский.

В центре города горячее водоснабжение будет прекращено в границах в границах улиц: Береговая — Сиверса — Пушкинская — Чехова — Текучева — пр. Театральный — пр. Шолохова — 21 линия.