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09:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов попросил журналистов быть оптимистами

Глава региона подчеркнул: СМИ пишут только о том, «что сломалось».

Источник: РИА "Новости"

— Социальный оптимизм важнее, чем нефть или газ, — весьма неожиданно заявил сегодня, 6 июля, глава Башкирии Рустэм Хамитов. Выступая перед депутатами Курултая, руководитель региона обрушился с критикой на СМИ.

— Средства массовой информации не умеют работать с позитивом, относятся поверхностно к успехам наших людей. Поэтому и пишут о том, что упало, что прорвало, что сломалось. Нам не хватает культуры оптимизма, — обратился к журналистам Хамитов.

По мнению главы региона, и депутатам, и общественникам надо начинать свои выступления с тезиса о сильной республике.

— Мы помогаем тому же Крыму на правах сильного региона. У нас есть все, чтобы развиваться и работать, — заключил глава Башкирии.

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