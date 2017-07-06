C 7 по 10 июля несколько улиц в центре перекроют

Четыре дня подряд, 7, 8, 9 и 10 июля, на нескольких улицах в центре города будет перекрыто движение.

7 июля с 10:00 до 14:00 в связи с проведением религиозного мероприятия проезд будет закрыт по Большой Татарской улице на участке от Старого Толмачевского до Малого Татарского переулка. Перекрытия затронут и Озерковский переулок.

7 июля с 23:00 до 20:00 8 июля закроют Фрунзенскую набережную от Крымского моста до пересечения с улицей Тимура Фрунзе.

В связи с празднованием Дня Московского транспорта 7 июля перекроют участок от дома 32, строения 1 до дома 49а на улице Щепкина. А 8 июля с 04:00 до 23:00 — Продольный, 1-й Поперечный и 2-й Поперечный проезды.