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11:05 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

C 7 по 10 июля несколько улиц в центре перекроют

В эти дни состоятся религиозное мероприятие и ночной велопарад, отпразднуют День Московского транспорта, продолжится благоустройство Тверской улицы.

Четыре дня подряд, 7, 8, 9 и 10 июля, на нескольких улицах в центре города будет перекрыто движение.

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7 июля с 10:00 до 14:00 в связи с проведением религиозного мероприятия проезд будет закрыт по Большой Татарской улице на участке от Старого Толмачевского до Малого Татарского переулка. Перекрытия затронут и Озерковский переулок.

7 июля с 23:00 до 20:00 8 июля закроют Фрунзенскую набережную от Крымского моста до пересечения с улицей Тимура Фрунзе.

В связи с празднованием Дня Московского транспорта 7 июля перекроют участок от дома 32, строения 1 до дома 49а на улице Щепкина. А 8 июля с 04:00 до 23:00 — Продольный, 1-й Поперечный и 2-й Поперечный проезды.

8 июля с 04:00 до 07:00 9 июля из-за ночного велопарада автомобили не смогут проехать по Фрунзенской, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Пречистенской набережным, улицам Хамовнический Вал, Новый Арбат, Знаменка, Волхонка, Соймоновскому проезду. Участки для движения транспорта будут открываться по мере продвижения велоколонны.

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8 июля с 00:00 до 05:00 10 июля для проведения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица» движение прекратится по Тверской улице от Садового до Бульварного кольца.

Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут.

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