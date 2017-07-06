C 7 по 10 июля несколько улиц в центре перекроют
В эти дни состоятся религиозное мероприятие и ночной велопарад, отпразднуют День Московского транспорта, продолжится благоустройство Тверской улицы.
В эти дни состоятся религиозное мероприятие и ночной велопарад, отпразднуют День Московского транспорта, продолжится благоустройство Тверской улицы.
Четыре дня подряд, 7, 8, 9 и 10 июля, на нескольких улицах в центре города будет перекрыто движение.
7 июля с 10:00 до 14:00 в связи с проведением религиозного мероприятия проезд будет закрыт по Большой Татарской улице на участке от Старого Толмачевского до Малого Татарского переулка. Перекрытия затронут и Озерковский переулок.
7 июля с 23:00 до 20:00 8 июля закроют Фрунзенскую набережную от Крымского моста до пересечения с улицей Тимура Фрунзе.
В связи с празднованием Дня Московского транспорта 7 июля перекроют участок от дома 32, строения 1 до дома 49а на улице Щепкина. А 8 июля с 04:00 до 23:00 — Продольный, 1-й Поперечный и 2-й Поперечный проезды.
8 июля с 04:00 до 07:00 9 июля
8 июля с 00:00 до 05:00 10 июля для проведения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица» движение прекратится по Тверской улице от Садового до Бульварного кольца.
Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут.