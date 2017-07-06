Сильнейший ливень ожидается в Нижегородской области в течение всего дня 6 июля. Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, в этой связи 6 июля прогнозируется высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе.

А именно, в связи с опасными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.