Ограничение на парковку вводится у ТЦ «Максидом» в Нижнем Новгороде, сообщает городской Центр организации дорожного движения.

Изменения для машин начнут действовать на улице Тургайской и у ТЦ «Максидом» с 20 июля. На проезде от улицы Фабричной к дому № 1 по улице Тургайская парковка будет запрещена полностью, а на территории парковки торгового центра с 23:00 до 7:00.