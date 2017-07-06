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09:40 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Ограничение на парковку вводится у ТЦ «Максидом» в Нижнем

Изменения начнут действовать с 20 июля.

Ограничение на парковку вводится у ТЦ «Максидом» в Нижнем Новгороде, сообщает городской Центр организации дорожного движения.

Изменения для машин начнут действовать на улице Тургайской и у ТЦ «Максидом» с 20 июля. На проезде от улицы Фабричной к дому № 1 по улице Тургайская парковка будет запрещена полностью, а на территории парковки торгового центра с 23:00 до 7:00.

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