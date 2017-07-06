В Волгоградской области запустили туристический маршрут к ЧМ-2018

Безродный «Безбожник»

Для разнообразия организаторы пытаются вовлечь в туристическую орбиту ближайшие к Волгограду населенные пункты. Так, одним из вариантов стал город-спутник Волжский. Казалось бы, чем может привлечь промышленный город, чья история насчитывает всего 63 года? Но не на пустом месте возник Волжский. Здесь еще с елизаветинских времен стояло село Безродное. Даже осталась пара зданий XIX века. А уже при строительстве Волжской ГЭС появился и новый населенный пункт.

Да и вообще люди здесь жили еще в третьем тысячелетии до новой эры. Археологи нашли захоронения сарматов, скифов, золотоордынцев. Следов последних особенно много, что неудивительно: монгольская столица Сарай-Берке располагалась совсем недалеко, на территории все той же Волгоградской области. Когда-то эти земли таили немало кладов. Например, в позапрошлом столетии здесь откопали корону хана Джанибека. Ее выкупил пастор из Сарепты, немецкой колонии к югу от Царицына, и отправил в Германию. А уже там ее украли.

— В наших степях до сих пор пытаются найти золотых коней хана Батыя. Согласно легенде, они были отлиты в натуральную величину. Стояли у входа во дворец в Сарае-Берке. Один из коней якобы был похоронен в могиле хана Ахмата, на берегу реки Ахтубы. А второго утащили наши казаки и где-то спрятали, уходя от погони, — рассказала старший научный сотрудник Волжского краеведческого музея Екатерина Лоскутова.

Не каждое село может похвастаться, что имеет собственную секту. А в Безродном в конце XIX века появились еноховцы, которые получили такое название за веру в пришествие пророков Еноха и Илии. Основателем этого течения стал крестьянин Андрей Черкасов. Он и его последователи принялись рыть подземные ходы, ибо грешна жизнь на земле, но под ней можно обрести святость. Постепенно от чисто религиозных толкований перешли к заявлениям, что «царь ненастоящий», а настоящий «Николашка» скрывается среди них. Тогда жандармы засыпали их туннели, которые снова обнаружили только в 1960-х при строительстве города. И снова засыпали, потому что нечего тут….

При большевиках остатки еноховцев пытались основать сельскохозяйственную коммуну, но их это не спасло. На тех землях устроили колхоз с говорящим названием «Безбожник». Сегодня старая часть Волжского, которую и показывают туристам, утопает в зелени. А прежде здесь была сухая степь. И главным транспортным средством были верблюды. В 1930-е годы с одним из них произошла грустная история… Жил да был верблюд по кличке Ленин. Такое прозвище хозяин дал ему за проплешины на голове. Но тут соседи намекнули, что неправильно он назвал животное. Владелец перепугался и съел верблюда. По Заволжью поползли слухи, что Ленина-то съели.

Лановой в «Динамо»

В музее памяти солдат войны и правопорядка много оружия — от древнего топора до автомата ППШ. Для нас ничего особенного. Но главный магнит для иностранцев — это все равно Сталинградская битва. Поэтому и спрашивают они в основном о ней.

— Их интересует авиация и медицина. Их интересует, как в этой безлюдной, ровной, как стол, степи разместилось столько войск, чтобы повернуть ход Второй мировой войны вспять. Спрашивали про маскировку, про работу переправы. Один американский гость знал, что в Красной армии воевали девушки-летчицы. Он просил назвать их имена и кивал головой, если узнавал. Оказалось, он сам офицер в отставке, — говорит кандидат исторических наук Максим Опалев.

Не только военной историей потчуют туристов. Предстоит заглянуть и в картинную галерею. Она находится как раз в самом старом здании города: ранее в нем были управа, ревком и школа. Левый берег Волги в 1942 году тоже бомбили. Но этот дом уцелел, потому что для немцев служил хорошим ориентиром. Всемирно известных имен тут, конечно, нет. Однако выставка дает отличное представление о советской живописи и скульптуре.

— Вот скульптурная композиция актеров театра Вахтангова 50-х годов на встрече с рабочими. Вы можете видеть здесь Михаила Ульянова и Василия Ланового. Юрия Яковлева дети до сих пор узнают по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Встреча проходит на заводе «Динамо». Актеры были включены в бригаду коммунистического труда. Вместе с заводом театр шефствовал над колхозом «Динамо» в Нехаевском районе Волгоградской области, — объяснила старший научный сотрудник галереи Марина Прит.

Здесь же проводят мастер-класс по изготовлению гравюр. Гости по заготовленным пластинам с разными сюжетами на специальном станке делают оттиски, а получившийся офорт могут забрать с собой.

А Челентано в Киляковке

И на сладкое — визит в поселок Киляковку. Или на полусладкое, кому как больше нравится. Дело в том, что там расположена единственная в волгоградском Заволжье винодельня. Продукцию она пока не продает, не успев получить лицензию. Но посмотреть на процесс производства и продегустировать ароматный напиток это не помешает. В регионе много отзвуков Гражданской войны: в названии улиц, площадей или целых станиц. В Киляковке и сегодня идет серьезное противостояние красных и белых: кому-то ближе пино-нуар, а кому-то — совиньон-блан. Более восьми гектаров отданы под виноград, в основном технические сорта.

Виноградарство в области пока не имеет богатых традиций. Хотя климатические условия вполне подходящие: солнечных дней хватает с избытком. Первыми это поняли итальянцы. На закате советской эпохи было немало совместных предприятий. И работавшие здесь специалисты с Апеннинского полуострова посоветовали разбить в этих краях виноградники. Но вскоре Горбачев издал «сухой» закон, и плантации варварски вырубили. Лишь через 20 лет началось возрождение отрасли.

— Как только отжали виноград, в течение четырех часов его нужно охладить, — комментирует технологию сотрудник винодельни Алексей Хамматов. — Виноград давится в итальянском прессе, мы зовем его Челентано. Помните фильм «Укрощение строптивого?». Ягоды никогда не моют. Белый налет на них — это лучшая естественная защита. А осадок все равно потом убирается.

Знаете ли вы, что белое вино можно получить из красного винограда и наоборот? Цвет дает мезга: если оставить бродить сок вместе с кожицей ягод, в которых и содержится пигмент, то получите красный сорт. Белое вино настаивается без шкурок. После сбора винограда на производство напитка уходит примерно полгода. Чтобы получилась стандартная бутылка вина (0,75 литра), нужно 2 — 2,5 килограмма ягод. А изготовление коньяка еще более затратно: для одной бутыли требуется в 12 раз больше практически готового вина. После двойной перегонки жидкость должна вызревать в течение трех лет. Свой первый коньяк в Киляковке ждут к концу этого лета.