Современный парк с детской площадкой появится в Дальнегорске

Парк «Березка» Дальнегорорского городского округа стал одним из шести мест массового отдыха приморцев, которые благоустроят в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».

По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, муниципалитет уже подготовил проект благоустройства парка «Березка».

«Согласно плану, через весь парк оборудуют велосипедную дорожку, установят новое освещение и скамейки, проведут озеленение территории», — рассказали в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, задача программы не просто благоустроить дворовые территории и места массового отдыха, но и сделать их комфортными для людей.

«В парке Дальнегорска планируется также установить тренажерный комплекс и детскую площадку, фонтан. Все эти предложения были выдвинуты жителями Дальнегорска, и муниципальные власти их поддержали», — добавили в ведомстве.

На реализацию проекта в Дальнегорске направили более 1,3 миллиона рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Деньги уже доведены до муниципалитета, в ближайшее время здесь завершится формирование сметы и городские власти выдут на торги для поиска подрядчиков. Работы планируется завершить до конца 2017 года.

Кроме того, в рамках программы по благоустройству территорий в 2017 году в Дальнегорске отремонтируют три двора по адресам Менделеева 1, Пионерская, 7 и 9, а также сквер «Звезда» на проспекте 50-летия Октября.

Более подробно с реализацией проекта в муниципалитете можно ознакомиться здесь.

Отметим, до конца 2017 года в Приморье благоустроят еще пять парков в Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Дальнереченске и Спасске-Дальнем.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок дворы и общественные зоны — центральные улицы, площади и скверы.

Программа рассчитана на шесть лет, нынешний год — пилотный.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил, что в этом году в крае благоустроят 58 населенных пунктов. В них проживает большая часть населения региона — более 1,6 миллиона человек. Только на старт проекта в муниципалитеты направлено более 470 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Еще 20 миллионов рублей предусмотрели муниципалитеты на условиях софинансирования.