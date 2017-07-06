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11:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Телеведущий Владимир Соловьев приедет в Уфу

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Один из самых рейтинговых телеведущих страны Владимир Соловьев приедет в Уфу. Поездка запланирована на сентябрь. В башкирской столице он проведет два мастер-класса, сообщается на официальном сайте журналиста.

На семинарах автор поделится собственным опытом ведения переговоров и манипулирования.

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