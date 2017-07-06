Телеведущий Владимир Соловьев приедет в Уфу

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Один из самых рейтинговых телеведущих страны Владимир Соловьев приедет в Уфу. Поездка запланирована на сентябрь. В башкирской столице он проведет два мастер-класса, сообщается на официальном сайте журналиста.