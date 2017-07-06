Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
От чего вас спасет спиннер
Глава МИД ФРГ рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
Какие сардельки нельзя покупать ни в коем случае
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Белоруссию постепенно захлестывает борьба с символикой РФ
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически легко»
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Как выбрать загородный дом для пенсионера
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
11:10 (мск), источник: РИАЦ

Режим работы волгоградских автобусов приближается к круглосуточному

Расширение автобусного парка Волгограда позволило обеспечить его практически круглосуточную работу — услугами городских автобусов волгоградцы могут воспользоваться 19,5 часов в сутки.

Источник: РИАЦ

Самым продолжительным по времени работы является маршрут № 77, который обслуживает муниципальное предприятие «ВПАТП-7». Свой первый рейс от остановки «Кинотеатр «Юбилейный» он совершает в 04:40, а последний — в 22:30 от конечной остановки «ТРК «КомсоМОЛЛ». В Красноармейский район к кинотеатру «Юбилейный» он возвращается за полночь — в 00:15.

Данный маршрут является также самым протяженным — он связывает Красноармейский и Дзержинский районы города, охватывая, таким образом, сразу шесть районов. На линию ежедневно по будням выходит 42 единицы транспорта большой вместимости: это низкопольные и полунизкопольные новые автобусы на экономичном газомоторном топливе. Они оборудованы системами кондиционирования и обогрева воздуха в салоне, что обеспечивает комфорт поездок волгоградцев, и подключены к ГЛОНАСС для контроля над соблюдением водителями расписания движения.

Аналогичный уровень технической оснащенности имеют все 104 современных автобуса в автопарке МУП «ВПАТП-7», полученные при поддержке федерального и регионального бюджетов за последние 3 года, и 164 единицы подвижного состава большой вместимости на 7 новых маршрутах. Их поставил городу перевозчик в текущем году в рамках муниципально-частного партнерства. Кроме того, этой весной на городские маршруты вышли порядка 130 новых автобусов средней вместимости, также подключенные к спутниковой системе навигации.

Преобладающая часть автобусов, а также трамваи и троллейбусы следуют по опорным маршрутам — они проходят по основным городским магистралям, место на которых хаотично и небезопасно работавшие микроавтобусы уступают комфортабельному и вместительному транспорту. Это способствует повышению пропускной способности основных улиц, к которым жителей отдаленных территорий подвозит транспорт малой и средней вместимости. Опорные и вспомогательные линии вместе составляют сбалансированную маршрутную сеть — основу реализуемой комплексной транспортной схемы. Она призвана упорядочить пассажирские перевозки, сделать их удобными, безопасными и доступными.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
В Турции задержана глава представительства Amnesty International
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь