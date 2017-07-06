Режим работы волгоградских автобусов приближается к круглосуточному

Самым продолжительным по времени работы является маршрут № 77, который обслуживает муниципальное предприятие «ВПАТП-7». Свой первый рейс от остановки «Кинотеатр «Юбилейный» он совершает в 04:40, а последний — в 22:30 от конечной остановки «ТРК «КомсоМОЛЛ». В Красноармейский район к кинотеатру «Юбилейный» он возвращается за полночь — в 00:15.

Данный маршрут является также самым протяженным — он связывает Красноармейский и Дзержинский районы города, охватывая, таким образом, сразу шесть районов. На линию ежедневно по будням выходит 42 единицы транспорта большой вместимости: это низкопольные и полунизкопольные новые автобусы на экономичном газомоторном топливе. Они оборудованы системами кондиционирования и обогрева воздуха в салоне, что обеспечивает комфорт поездок волгоградцев, и подключены к ГЛОНАСС для контроля над соблюдением водителями расписания движения.

Аналогичный уровень технической оснащенности имеют все 104 современных автобуса в автопарке МУП «ВПАТП-7», полученные при поддержке федерального и регионального бюджетов за последние 3 года, и 164 единицы подвижного состава большой вместимости на 7 новых маршрутах. Их поставил городу перевозчик в текущем году в рамках муниципально-частного партнерства. Кроме того, этой весной на городские маршруты вышли порядка 130 новых автобусов средней вместимости, также подключенные к спутниковой системе навигации.

Преобладающая часть автобусов, а также трамваи и троллейбусы следуют по опорным маршрутам — они проходят по основным городским магистралям, место на которых хаотично и небезопасно работавшие микроавтобусы уступают комфортабельному и вместительному транспорту. Это способствует повышению пропускной способности основных улиц, к которым жителей отдаленных территорий подвозит транспорт малой и средней вместимости. Опорные и вспомогательные линии вместе составляют сбалансированную маршрутную сеть — основу реализуемой комплексной транспортной схемы. Она призвана упорядочить пассажирские перевозки, сделать их удобными, безопасными и доступными.