В дни проведения «Иннопрома» в Екатеринбурге ожидаются грозы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики свердловского Гидрометцентра прогнозируют грозы и кратковременные дожди в дни проведения международной промышленной выставка «Иннопром», которая с 10 по 13 июля пройдет в Екатеринбурге.

Причина ожидаемых осадков — высотный циклон (холодный циклон, который формируется в средней и верхней тропосфере — прим. ТАСС), который формирует погоду на территории Свердловской области, сообщили в четверг ТАСС в свердловском Гидрометцентре.

«На территории Свердловской области в ближайшую неделю будут наблюдаться дожди и грозы, местами сильный ветер. Так, например, в четверг, 6 июля, почти на всей территории Среднего Урала прошли дожди при ветре с порывами до 23 м/с. В некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков. Улучшение погоды пройдет только к 15—16 июля », — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в дни проведения «Иннопрома» в Екатеринбурге будут небольшие прояснения, но преимущественно будут идти дожди с грозами. «Температура воздуха будет ниже среднемноголетних значений на 1−2,5 градуса», — уточнили в свердловском Гидрометцентре.