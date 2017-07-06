Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине летаПри этом на юге Сибири и в южных регионах Дальнего Востока возможны пожары — там прогнозируется сухая и жаркая погода
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
«Терминатор» с мягкой броней»: СМИ о необычном оружии РФ в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Кличко грозит уголовное дело на Украине
Фотообои: 10 удачных примеров
Безопасность в детской комнате: 5 правил
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12:35 (мск), источник: ТАСС

В дни проведения «Иннопрома» в Екатеринбурге ожидаются грозы

Улучшение погоды синоптики обещают только к 15—16 июля.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики свердловского Гидрометцентра прогнозируют грозы и кратковременные дожди в дни проведения международной промышленной выставка «Иннопром», которая с 10 по 13 июля пройдет в Екатеринбурге.

Причина ожидаемых осадков — высотный циклон (холодный циклон, который формируется в средней и верхней тропосфере — прим. ТАСС), который формирует погоду на территории Свердловской области, сообщили в четверг ТАСС в свердловском Гидрометцентре.

«На территории Свердловской области в ближайшую неделю будут наблюдаться дожди и грозы, местами сильный ветер. Так, например, в четверг, 6 июля, почти на всей территории Среднего Урала прошли дожди при ветре с порывами до 23 м/с. В некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков. Улучшение погоды пройдет только к 15—16 июля», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в дни проведения «Иннопрома» в Екатеринбурге будут небольшие прояснения, но преимущественно будут идти дожди с грозами. «Температура воздуха будет ниже среднемноголетних значений на 1−2,5 градуса», — уточнили в свердловском Гидрометцентре.

«Иннопром» — международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году — Японии — займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+24°
слабый дождь
762 мм рт. ст.
повышенное
94 %
очень высокая
4 м/с
слабый ветер
 Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
Роскомнадзор заблокировал "Спутник и погром"
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
МИД заявил о подготовке боевиками постановочной химатаки в Сирии
Роскомнадзор заблокировал «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
Порошенко подписал закон о стремлении Украины войти в НАТО
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь