Водохранилище под Нижним Тагилом стало «алюминиевым»

Черноисточинское водохранилище, являющиеся источником питьевой воды для жителей Нижнего Тагила, перенасыщено алюминием. Нормы превышены в 57,5 раз, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры.

ПДК взвешенных веществ больше в 2,1 раза положенного. Также вода загрязнена железом, марганцем, свинцом и медью.

В надзорном ведомстве пояснили, что опасные вещества попали в водохранилище из-за повреждения водосбросного колодца, а также сбросной трубы выпуска из шламонакопителя.

За нарушение правил водопользования «Водоканал-НТ» оштрафовали на 135 тысяч рублей, его директора — на 25 тысяч рублей.

Прокуроры направили заявление в Ленинский райсуд Нижнего Тагила с требованием прекратить сброс сточных вод со шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище и обязать ООО «Водоканал-НТ» модернизировать Черноисточинский гидроузел.