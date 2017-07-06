Водохранилище под Нижним Тагилом стало «алюминиевым»
Нормы превышены в 57,5 раза.
Нормы превышены в 57,5 раза.
Черноисточинское водохранилище, являющиеся источником питьевой воды для жителей Нижнего Тагила, перенасыщено алюминием. Нормы превышены в 57,5 раз, сообщили «Уралинформбюро» в
ПДК взвешенных веществ больше в 2,1 раза положенного. Также вода загрязнена железом, марганцем, свинцом и медью.
В надзорном ведомстве пояснили, что опасные вещества попали в водохранилище
За нарушение правил водопользования «Водоканал-НТ» оштрафовали на 135 тысяч рублей, его директора — на 25 тысяч рублей.
Прокуроры направили заявление в Ленинский райсуд Нижнего Тагила с требованием прекратить сброс сточных вод со шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище и обязать ООО «Водоканал-НТ» модернизировать Черноисточинский гидроузел.
Стоит напомнить, что о бедах Нижнего Тагила вся страна узнала в августе 2016 года.