Студенческие стройотряды прибыли на стройку моста в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости (Крым). 90 студентов из Москвы,
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости (Крым). 90 студентов из Москвы,
Как уточнили в инфоцентре, в строительстве транспортного перехода принимают участие студенты разных курсов четырех российских вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II и филиала Московского
«В работах непосредственно на строительстве моста задействовано 60 студентов. Они распределены по шести мостоотрядам и уже пробуют свои силы в
Как отметил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, для студентов созданы все условия, как для комфортного проживания, так и для отдыха.
«Учли пожелания ребят, которые приезжали на трудовую практику в прошлом году: установили брусья и турники на спортивной площадке. Некоторые из них приехали этим летом повторно, а другие, знаю, уже защитили дипломные работы, которые написали, опираясь в том числе и на тот опыт, который здесь получили. Мы следим за судьбой наших студентов и с нетерпением всегда ждем выпускников в наших мостовых организациях, потому что сегодня мостостроение, к сожалению, испытывает дефицит квалифицированных специалистов», — рассказал Рыженькин.
Практика на стройплощадках продлится до 31 августа. В программе — 6-дневная трудовая неделя с восьмичасовым рабочим днем (суббота — сокращенный рабочий день), а также семинары профмастерства, спортивные мероприятия и экскурсии по Таманскому полуострову. Оплата труда в зависимости от типа выполняемых работ составляет от 150 рублей в час, что соответствует среднему уровню материального вознаграждения участников стройотрядов на инфраструктурных объектах.
Летняя студенческая практика на стройплощадке Крымского моста и подходах к нему организована под эгидой Федерального дорожного агентства и уже стала традицией. В 2016 году трудовой семестр здесь провели 87 учащихся университетов Москвы,