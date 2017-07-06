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11:12 (мск), источник: РИА Крым

Студенческие стройотряды прибыли на стройку моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости (Крым). 90 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ижевска, Твери, Ставрополя, Саранска, Нижнего Новгорода, Сочи, Астрахани, Ульяновска и других городов приступили к работам на строительстве моста через Керченский пролив и автоподхода к нему со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Как уточнили в инфоцентре, в строительстве транспортного перехода принимают участие студенты разных курсов четырех российских вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II и филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета в Сочи.

«В работах непосредственно на строительстве моста задействовано 60 студентов. Они распределены по шести мостоотрядам и уже пробуют свои силы в строительно-монтажных и вспомогательных работах на морских и сухопутных участках. Для молодых людей предусмотрено трехразовое питание и проживание в городке строителей на Таманском полуострове. Еще 30 участников стройотрядов знакомятся с основными технологиями в дорожном строительстве на стройплощадке автоподхода и проживают в вахтовом поселке в станице Вышестеблиевская», — говорится в сообщении.

Инфографика
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Как отметил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, для студентов созданы все условия, как для комфортного проживания, так и для отдыха.

«Учли пожелания ребят, которые приезжали на трудовую практику в прошлом году: установили брусья и турники на спортивной площадке. Некоторые из них приехали этим летом повторно, а другие, знаю, уже защитили дипломные работы, которые написали, опираясь в том числе и на тот опыт, который здесь получили. Мы следим за судьбой наших студентов и с нетерпением всегда ждем выпускников в наших мостовых организациях, потому что сегодня мостостроение, к сожалению, испытывает дефицит квалифицированных специалистов», — рассказал Рыженькин.

Практика на стройплощадках продлится до 31 августа. В программе — 6-дневная трудовая неделя с восьмичасовым рабочим днем (суббота — сокращенный рабочий день), а также семинары профмастерства, спортивные мероприятия и экскурсии по Таманскому полуострову. Оплата труда в зависимости от типа выполняемых работ составляет от 150 рублей в час, что соответствует среднему уровню материального вознаграждения участников стройотрядов на инфраструктурных объектах.

Летняя студенческая практика на стройплощадке Крымского моста и подходах к нему организована под эгидой Федерального дорожного агентства и уже стала традицией. В 2016 году трудовой семестр здесь провели 87 учащихся университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска. Лучшие бойцы стройотрядов получили рекомендации для будущих работодателей.

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