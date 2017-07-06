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12:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Откачка воды проводится на ряде улиц Нижнего Новгорода в связи с подтоплениями

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в управлении по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, по данным на 10:00 6 июля от горожан поступило 50 жалоб на последствия ливня.

Согласно информации, по данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в течение суток в Нижнем Новгороде продолжится сильный ливень. В ночь с 5 на 6 июля выпало 47 мм осадков в нагорной части города и 24 мм в заречной. В районные администрации, департаменты, ресурсоснабжающие предприятия и домоуправляющие компании уже разослано предупреждение о возможных нарушениях в работе городской инфраструктуры из-за погодных условий.

По данным на 10:00 6 июля, в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило около 50 обращений от жителей о последствиях дождя. Они касались подтопления проезжей части дорог, дворовых территорий и поваленных деревьев. В частности, из-за подтопления рельс в районе ул. Гордеевской было приостановлено движение трамваев по маршрутам № 6 и № 7, но к 11:00, движение трамваев было полностью восстановлено.

Кроме того откачка воды проводится на проспекте Ленина в Автозаводском районе, в районе улицы Дьяконова, на улицах Чаадаева и Рябцева, на улице Ивлиева, в подземном переходя на площади Лядова и в других местах.

Как сообщалось ранее, сильнейший ливень ожидается в Нижегородской области в течение всего дня 6 июля.

В Нижнем Новгороде зарегистрированы пробки в 7 баллов.

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