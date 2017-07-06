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15:39 (мск), источник: Nur.kz

Что изменили в законе о дорожном движении в Казахстане

15 июля 2017 года вступят в силу поправки, устраняющие в том числе много разночтений, допущенных в прежней редакции документа.

Источник: Nur.kz

В частности, теперь и в законе «О дорожном движении» прописано, что доверенность не обязательна, а кроме того, стать хозяином авто можно на основании волеизъявления (продавца и покупателя. — Прим.) без оформления письменной формы сделки. Ранее эти нормы отсутствовали, пишет сайт «Колеса».

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Мопедом будет считаться двух- или трехколесное транспортное средство, не только оснащенное двигателем внутреннего сгорания, но и электродвигателем. Соответственно их также придется регистрировать в полиции и получать для управления ими права категории А1.

Из закона убрали норму, запрещающую пассажирам покидать авто без разрешения остановившего машину инспектора.

Сняли запрет на аэрографию.

Полицейские теперь будут иметь право останавливать водителей не на основании показаний «технических средств фиксации», а «сертифицированных специальных технических средств и приборов».

Подробнее расписали обязанности сотрудников МВД при остановке автомобилей:

1) незамедлительно подойти к транспортному средству;.

2) представиться и по требованию водителя предъявить служебное удостоверение для ознакомления и установления фамилии и должности;.

3) разъяснить причину остановки транспортного средства;.

4) в случае если нарушение водителем транспортного средства требований настоящего закона и (или) правил дорожного движения зафиксировано сертифицированными специальными техническими средствами и приборами, предъявить водителю соответствующие материалы для ознакомления.

Водитель в свою очередь обязан выполнить законные требования сотрудника органов внутренних дел.

Расписаны в законе и специальные мероприятия, дающие полиции право на остановку транспортного средства: «оперативно-профилактические, оперативно-розыскные, охранные, антитеррористические операции, проводимые правоохранительными и специальными государственными органами».

Остановивших машину полицейских теперь официально разрешено снимать на фото и видео.

По идее, это не запрещалось и ранее. Просто нигде конкретно не оговаривалось, что нередко приводило к спорам между водителями и полицейскими.

Разрешена нерегулярная перевозка пассажиров автобусами и микроавтобусами в междугородном, межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном сообщениях в ночное время (с 23:00 до 6:00). Ранее на это действовал запрет, который не соблюдался.

Обязанности пешеходов расширились.

Пешеходы должны:

1) передвигаться по тротуарам и обочинам, пешеходным дорожкам и другим местам, обустроенным и приспособленным для движения;.

2) пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, при их отсутствии в пределах видимости — на перекрестках по линии тротуаров или обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка — под прямым углом к краю проезжей части дороги;.

3) не создавать при пересечении проезжей части дороги вне пешеходного перехода помех для движения транспортных средств и не выходить из-за стоящего транспортного средства, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;.

4) выходить на проезжую часть дороги на нерегулируемых пешеходных переходах, будучи уверенным, что переход для него безопасен;.

5) ожидать маршрутное транспортное средство и такси на остановочных пунктах, а при их отсутствии — на тротуаре или обочине.

Водителям мопедов и велосипедов теперь законодательно запретят ездить по пешеходному переходу.

По этому поводу тоже много было споров, даже снимали на эту тему видео.

Гражданам государств — членов ЕАЭС разрешат осуществлять предпринимательскую или иную трудовую деятельность, связанную с выполнением работ по непосредственному управлению транспортными средствами на территории РК.

Иными словами, иностранцам из ТС можно заниматься коммерческим извозом (пассажиры, грузы и т. д.).

Права на управление трамваем (категория Tm) отныне будут выдавать не с 25 лет, а с 21 года.

Военнослужащим водительские удостоверения категории D и D1 выдавать не в 19, а в 18 лет.

В случае истечения срока водительского удостоверения сдавать экзамены на знание ПДД отныне будет не нужно.

Автор: Алексей Старков.

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