Два дома в центре Петербурга стали памятниками регионального значения

Сейчас в зданиях размещаются жилые квартиры.

Два здания в центре Петербурга признаны памятниками регионального значения, передает пресс-служба Смольного. Новый статус получили дом Гансена на Малой Конюшенной и дом Бортнянского на Миллионной улице.

Дом предпринимателя Гансена был построен в 70-х годах XVIII столетия. Раньше здесь располагалась первая в России телефонная станция.

Дом композитора и дирижера Бортнянского построили в 1705 году. После Октябрьской революции здание национализировали и отдали под коммунальные квартиры.