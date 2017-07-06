Два дома в центре Петербурга стали памятниками регионального значения
В квартирах зданий по сей день живут люди.
В квартирах зданий по сей день живут люди.
Два здания в центре Петербурга признаны памятниками регионального значения, передает
Сейчас в зданиях размещаются жилые квартиры.
Дом предпринимателя Гансена был построен в 70-х годах XVIII столетия. Раньше здесь располагалась первая в России телефонная станция.
Дом композитора и дирижера Бортнянского построили в 1705 году. После Октябрьской революции здание национализировали и отдали под коммунальные квартиры.