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12:38 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Два дома в центре Петербурга стали памятниками регионального значения

В квартирах зданий по сей день живут люди.

Два здания в центре Петербурга признаны памятниками регионального значения, передает пресс-служба Смольного. Новый статус получили дом Гансена на Малой Конюшенной и дом Бортнянского на Миллионной улице.

Сейчас в зданиях размещаются жилые квартиры.

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Дом предпринимателя Гансена был построен в 70-х годах XVIII столетия. Раньше здесь располагалась первая в России телефонная станция.

Дом композитора и дирижера Бортнянского построили в 1705 году. После Октябрьской революции здание национализировали и отдали под коммунальные квартиры.

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