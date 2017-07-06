Шквалистый ветер: в Уфе усилена работа по кронированию и сносу ветхих деревьев
УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Как сообщили в
Коммунальные службы напоминают, что содержание зеленых насаждений и снос сухостоя, расположенного на территории учреждений, входят в зону ответственности собственников или арендаторов.
Городские службы призывают горожан в дни ухудшения погодных условий быть особенно внимательными, не парковать автомобили под деревьями или конструкциями, которые могут представлять опасность во время сильного ветра.
Как сообщало агентство «Башинформ»,
Ночью без электроэнергии в течение некоторого времени оставались два жилых дома в Калининском районе. Электроснабжение было оперативно восстановлено, никто из людей не пострадал.