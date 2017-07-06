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12:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Шквалистый ветер: в Уфе усилена работа по кронированию и сносу ветхих деревьев

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Из-за непростых погодных условий и, в частности, шквалистого ветра, городские службы Уфы усилили работу по кронированию и сносу ветхих деревьев.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, еженедельно в столице республики обследуется более 50 адресов на предмет наличия сухостойных и аварийных деревьев. Деревья сносятся только в случае, если они признаны ветхими, представляющими опасность для населения.

Коммунальные службы напоминают, что содержание зеленых насаждений и снос сухостоя, расположенного на территории учреждений, входят в зону ответственности собственников или арендаторов.

Городские службы призывают горожан в дни ухудшения погодных условий быть особенно внимательными, не парковать автомобили под деревьями или конструкциями, которые могут представлять опасность во время сильного ветра.

Как сообщало агентство «Башинформ», из-за ухудшения погодных условий за минувшие сутки в Службу спасения Уфы поступила информация о случаях падения веток и деревьев в Демском, Калининском, Ленинском, Орджоникидзевском и Советском районах.

Из-за шквалистых порывов ветра зеленые насаждения упали во дворах двух домов. Кроме того, зарегистрировано по два случая падения зеленых насаждений на автомобили и электропровода. Также зафиксировано падение дерева на линию электропередачи и припаркованный рядом автомобиль.

Ночью без электроэнергии в течение некоторого времени оставались два жилых дома в Калининском районе. Электроснабжение было оперативно восстановлено, никто из людей не пострадал.

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