Из Казани на ралли «Шелковый путь» в Шали будут ездить бесплатные автобусы

Заказаны 20 комфортабельных 45-местных автобусов. Из Казани они будут отъезжать каждые полчаса. В частности, с Ярмарочной площади (площадка возле Центрального стадиона) — с 7.30 до 12.30 и от автовокзала «Восточный» — с 8.00 до 12.30. Из Шали автобусы начнут курсировать с 12.00.

Напомним, в Казань участники ралли прибудут утром 9 июля. Автомобили проедут по центру города и направятся в населенный пункт Шали Пестречинского района РТ, где будет дан старт первому скоростному участку гонки. Татарстанский этап протяженностью 157 км пройдет через Елабугу, Набережные Челны, Мензелинск и завершится в Мамадышском районе.