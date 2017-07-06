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12:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Из Казани на ралли «Шелковый путь» в Шали будут ездить бесплатные автобусы

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). К поселку Шали в Татарстане, месту старта скоростного участка ралли «Шелковый путь», будут организованы бесплатные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Заказаны 20 комфортабельных 45-местных автобусов. Из Казани они будут отъезжать каждые полчаса. В частности, с Ярмарочной площади (площадка возле Центрального стадиона) — с 7.30 до 12.30 и от автовокзала «Восточный» — с 8.00 до 12.30. Из Шали автобусы начнут курсировать с 12.00.

Напомним, в Казань участники ралли прибудут утром 9 июля. Автомобили проедут по центру города и направятся в населенный пункт Шали Пестречинского района РТ, где будет дан старт первому скоростному участку гонки. Татарстанский этап протяженностью 157 км пройдет через Елабугу, Набережные Челны, Мензелинск и завершится в Мамадышском районе.

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