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14:02 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области ночью похолодает до +9ºС

Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют в регионе похолодание до +8 +9ºС градусов, сообщает ВДТВ.

7 июня ночью без осадков +14 +19ºС, местами температура опустится до +9ºС. Днем местами будут отмечены кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с. При грозах порывы вырастут до 20 м/с. Температура днем +20 +25ºС, местами +27 +32ºС.

8 июля вновь местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер с порывами до 16 м/с, при грозах порывы до 20 м/с. Температура ночью +13 +18ºС, местами до +8ºС, днем +20 +25ºС местами до +30ºС.

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