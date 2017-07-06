В Волгоградской области ночью похолодает до +9ºС
Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют в регионе похолодание до +8 +9ºС градусов, сообщает ВДТВ.
Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют в регионе похолодание до +8 +9ºС градусов, сообщает ВДТВ.
7 июня ночью без осадков +14 +19ºС, местами температура опустится до +9ºС. Днем местами будут отмечены кратковременные дожди, грозы. Ветер западный,
8 июля вновь местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер с порывами до 16 м/с, при грозах порывы до 20 м/с. Температура ночью +13 +18ºС, местами до +8ºС, днем +20 +25ºС местами до +30ºС.