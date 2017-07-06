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12:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородские молодожены смогут исполнить на колоколах мелодию своей любви

По данным ГУ ЗАГС Нижегородской области, 7 июля 2017 года накануне Дня семьи, любви и верности ожидается пик свадебного сезона — в этот день свой супружеский союз зарегистрирует 571 пара молодоженов.

Традиционно наибольшее количество вступающих в брак ожидается в Нижегородском Доме бракосочетания — 100 пар. Поздравит молодоженов с вступлением в брачный союз руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова. Кроме того, в этот день в сквере Нижегородского Дома бракосочетания состоится торжественное открытие колокольной установки. Молодожены смогут исполнить «Мелодию своей Любви», как предвестник долгой и счастливой семейной жизни.

«На Руси испокон веков считалось, что колокола обладают особой духовной силой. А колокольный звон — один из могучих корней нашей отечественной культуры. Наши предки считали, что колокола приносят счастье, защищают от невзгод, — отметила Ольга Краснова. — Колокольный звон будет сопровождать церемонию бракосочетания, проводимую в сквере Нижегородского Дома бракосочетания».

Напомним, в июне текущего года в области было зарегистрировано 2, 409 тыс. браков. С начала года количество браков составило 8, 539 тыс., что на 123 брака больше, чем за 1 полугодие 2016 года. По сравнению с 2000 годом количество записей о браке увеличилось почти на 6%. За последние 15 лет число расторгнутых браков сократилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2003 годом.

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