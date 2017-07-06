Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 6 июля

Согласно информации, на семи светофорных объектах проводится техническое обслуживание, три не функционируют из-за отключения электроснабжения.

В связи с техническим обслуживанием отключены светофоры: на пр. Октября у школы № 133, на пересечении ул. Новикова-Прибоя и ул. Аксакова, на ул. Гайдара у МЖК, на ул. Студенческой у здания Центрального архива Нижегородской области.

Ещё три светофора не работают на ул. Родионова: на перекрестках с ул. Рокадная, ул. Лопатина и у завода «Маяк».

В связи с отключением электроснабжения с 09:00 до 18:00 не работает светофор на Московском шоссе у «Комиссионного магазина», также с 09:00 до 17:00 отключен светофор на пересечении ул. Коммунистической и ул. Прокофьева.

Кроме того, с 11:00 до 17:00 отключен светофор на ул. Верхнепечёрской у дома № 3.