Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 6 июля
Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 6 июля 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского Центра организации дорожного движения.
Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 6 июля 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского Центра организации дорожного движения.
Согласно информации, на семи светофорных объектах проводится техническое обслуживание, три не функционируют
В связи с техническим обслуживанием отключены светофоры: на пр. Октября у школы № 133, на пересечении ул.
Ещё три светофора не работают на ул. Родионова: на перекрестках с ул. Рокадная, ул. Лопатина и у завода «Маяк».
В связи с отключением электроснабжения с 09:00 до 18:00 не работает светофор на Московском шоссе у «Комиссионного магазина», также с 09:00 до 17:00 отключен светофор на пересечении ул. Коммунистической и ул. Прокофьева.
Кроме того, с 11:00 до 17:00 отключен светофор на ул. Верхнепечёрской у дома № 3.
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