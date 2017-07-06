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14:04 (мск), источник: Volga News

Порывы шквалистого ветра в регионе прогнозируют и на 7 июля

В пятницу, 7 июля, в Самарской области сохранится ветреная погода, информирует региональное управление МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Источник: AP 2017

Днем синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 8−13 м/с. Ночью местами порывы 17−22 м/с, а утром — 15−20 м/с.

Температура воздуха по области ночью +10,+15°С, днем +18,+23°С.

В Самаре ночью +13,+15°С, днем +21,+23°С.

Напомним, со второй половины дня 5 июля в регионе наблюдается шквалистый ветер, который ломает деревья, крыши домов и другие конструкции. По официальным данным, люди не пострадали.

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