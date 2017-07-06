Около Байтерека выстроились длинные очереди

В ТОО «Астана Байтерек» прокомментировали ажиотаж и очереди у популярной достопримечательности столицы.

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По словам диспетчера, причиной столпотворения стала не какая-то особая программа, а желание гостей столицы приложить ладонь к оттиску на камне — «Аялы алақан».

«Люди стоят в очереди, чтобы приложить свою руку к “Алақану” и все. Больше никаких мероприятий нет», — заявила диспетчер.

По словам девушки, такой ажиотаж вокруг монумента можно наблюдать каждый год.

Напомним, монумент «Байтерек» подвергся в этом году серьезной реконструкции в преддверии международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».