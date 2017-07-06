Около Байтерека выстроились длинные очереди
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Большие очереди в эти дни можно наблюдать у главного символа Астаны — монумента «Байтерек», передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Большие очереди в эти дни можно наблюдать у главного символа Астаны — монумента «Байтерек», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ТОО «Астана Байтерек» прокомментировали ажиотаж и очереди у популярной достопримечательности столицы.
По словам диспетчера, причиной столпотворения стала не
«Люди стоят в очереди, чтобы приложить свою руку к “Алақану” и все. Больше никаких мероприятий нет», — заявила диспетчер.
По словам девушки, такой ажиотаж вокруг монумента можно наблюдать каждый год.
Напомним, монумент «Байтерек» подвергся в этом году серьезной реконструкции в преддверии международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».
Новшеством в монументе стало открытие галереи современного искусства с