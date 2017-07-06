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15:31 (мск), источник: Kazinform

Около Байтерека выстроились длинные очереди

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Большие очереди в эти дни можно наблюдать у главного символа Астаны — монумента «Байтерек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В ТОО «Астана Байтерек» прокомментировали ажиотаж и очереди у популярной достопримечательности столицы.

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По словам диспетчера, причиной столпотворения стала не какая-то особая программа, а желание гостей столицы приложить ладонь к оттиску на камне — «Аялы алақан».

«Люди стоят в очереди, чтобы приложить свою руку к “Алақану” и все. Больше никаких мероприятий нет», — заявила диспетчер.

По словам девушки, такой ажиотаж вокруг монумента можно наблюдать каждый год.

Напомним, монумент «Байтерек» подвергся в этом году серьезной реконструкции в преддверии международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Новшеством в монументе стало открытие галереи современного искусства с LED-экраном, где могут выставлять свои работы начинающие художники. Также в фойе установлен габаритный гнутый дисплей. Изюминкой нового дизайна стала хрустальная люстра, установленная под куполом монумента. Люстра состоит на 90 процентов из чистого хрусталя и выполнена в виде летающих мифических птиц. Доставлена была специально из Чехии.

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