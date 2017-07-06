Тигрица Аза из Большереченского зоопарка родила трёх тигрят

В Большереченском зоопарке у Амурской тигрицы Азы родилось трое детёнышей. Все новорожденные чувствуют себя хорошо, — сообщает группа зоопарка в социальных сетях.

Рождение тигрят стало очередным радостным событием в жизни главного зоопарка в Омской области. Например, в минувшие выходные там с большим размахом отмечался день рождения старейшего зверя — бегемота Кёнинга, а 29 июля анонсировании проведении дня тигра. Получается Аза сделала себе и работникам зоопарка подарок к предстоящему празднику.