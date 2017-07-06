Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Подарок для Путина - такое в ЕС было только однажды
Как перестать беситься по любому поводу? Инструкция
Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом
Переселенцам из хрущевок дадут 20% скидку по льготной ипотеке
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков — США: Терпение на исходе
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Разведчики ДНР обнаружили группу польских женщин-снайперов
В Сирии замечен «Терминатор» РФ с «мягкой» броней
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12Щиты Венесуэлы
14:09 (мск), источник: АиФ Омск

Тигрица Аза из Большереченского зоопарка родила трёх тигрят

8-летняя «кошка» второй раз приносит потомство.

В Большереченском зоопарке у Амурской тигрицы Азы родилось трое детёнышей. Все новорожденные чувствуют себя хорошо, — сообщает группа зоопарка в социальных сетях.

Рождение тигрят стало очередным радостным событием в жизни главного зоопарка в Омской области. Например, в минувшие выходные там с большим размахом отмечался день рождения старейшего зверя — бегемота Кёнинга, а 29 июля анонсировании проведении дня тигра. Получается Аза сделала себе и работникам зоопарка подарок к предстоящему празднику.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом году Аза уже приносила потомство: на свет появились самец и самочка, но мать отказалась их воспитывать. Тогда кормить зверушек пришлось собаке.

Большереченский зоопарк является первым и единственным в России сельским зоопарком. Он был открыть в 1984 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Как существовать на эти деньги". Учитель задала вопрос президенту Путину
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
МИД: террористы готовят постановочную химатаку в Сирии
Трамп: В выборы США могла вмешаться не только Россия
Виктор Озеров уходит из Совета Федерации
Организаторы ОИ-2016 просят МОК помочь в погашении долга
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь