Тигрица Аза из Большереченского зоопарка родила трёх тигрят
8-летняя «кошка» второй раз приносит потомство.
8-летняя «кошка» второй раз приносит потомство.
В Большереченском зоопарке у Амурской тигрицы Азы родилось трое детёнышей. Все новорожденные чувствуют себя хорошо, — сообщает группа зоопарка в социальных сетях.
Рождение тигрят стало очередным радостным событием в жизни главного зоопарка в Омской области. Например, в минувшие выходные там с большим размахом отмечался день рождения старейшего зверя — бегемота Кёнинга, а 29 июля анонсировании проведении дня тигра. Получается Аза сделала себе и работникам зоопарка подарок к предстоящему празднику.
В прошлом году Аза уже приносила потомство: на свет появились самец и самочка, но мать отказалась их воспитывать. Тогда кормить зверушек пришлось собаке.
Большереченский зоопарк является первым и единственным в России сельским зоопарком. Он был открыть в 1984 году.