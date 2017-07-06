Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Подарок для Путина - такое в ЕС было только однажды
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Принято решение по подозреваемым в уничтожении Boeing в Донбассе
В России запускают новую жилищную программу
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине летаПри этом на юге Сибири и в южных регионах Дальнего Востока возможны пожары — там прогнозируется сухая и жаркая погода
Тяжелая жизнь в Крыму: суровая российская реальность - СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Виталию Кличко грозит уголовное дело на Украине
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12Щиты Венесуэлы
14:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане заработает мусульманский тарифный план «Азан»

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Фания Лутфуллина). В Казани презентовали специальный тарифный план для сотовой связи «Азан», мусульманское радио и телевидение. Об этом было объявлено на пресс-конференции «Реализация медиапроектов» в Духовном управлении мусульман РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Во встрече с журналистами приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, генеральный директор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин, руководитель ИД «Хузур» Ришат Хамидуллин и директор по маркетингу ПАО «Таттелеком» Александр Смирнов.

В рамках пресс-конференции подписано соглашение о сотрудничестве между «Таттелекомом» и ДУМ РТ.

«Если молодежь ушла в интернет, мы пошли за ними. Интернет тоже появился по воле Всевышнего, и мы обязаны использовать его для распространения религии», — подчеркнул муфтий Татарстана.

Особый интерес вызвал тариф «Азан» оператора «Летай». Этот проект посвящен 200-летию великого татарского ученого и просветителя Шигабутдина Марджани.

Компания «Таттелеком» является партнером Духовного управления мусульман по осуществлению данных проектов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Татарстане заработает мусульманский тарифный план «Азан»
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
МИД: террористы готовят постановочную химатаку в Сирии
Трамп: В выборы США могла вмешаться не только Россия
Виктор Озеров уходит из Совета Федерации
Организаторы ОИ-2016 просят МОК помочь в погашении долга
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Застройщики загородной недвижимости уходят из Новой Москвы
Участники программы реновации не получат налоговых льгот
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию в квартире
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь