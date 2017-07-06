В Татарстане заработает мусульманский тарифный план «Азан»
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Фания Лутфуллина). В Казани презентовали специальный тарифный план для сотовой связи «Азан», мусульманское радио и телевидение. Об этом было объявлено на
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Фания Лутфуллина). В Казани презентовали специальный тарифный план для сотовой связи «Азан», мусульманское радио и телевидение. Об этом было объявлено на
Во встрече с журналистами приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, генеральный директор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин, руководитель ИД «Хузур» Ришат Хамидуллин и директор по маркетингу ПАО «Таттелеком» Александр Смирнов.
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«Если молодежь ушла в интернет, мы пошли за ними. Интернет тоже появился по воле Всевышнего, и мы обязаны использовать его для распространения религии», — подчеркнул муфтий Татарстана.
Особый интерес вызвал тариф «Азан» оператора «Летай». Этот проект посвящен 200-летию великого татарского ученого и просветителя Шигабутдина Марджани.
Компания «Таттелеком» является партнером Духовного управления мусульман по осуществлению данных проектов.