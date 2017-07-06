В Татарстане заработает мусульманский тарифный план «Азан»

Во встрече с журналистами приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, генеральный директор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин, руководитель ИД «Хузур» Ришат Хамидуллин и директор по маркетингу ПАО «Таттелеком» Александр Смирнов.

В рамках пресс-конференции подписано соглашение о сотрудничестве между «Таттелекомом» и ДУМ РТ.

«Если молодежь ушла в интернет, мы пошли за ними. Интернет тоже появился по воле Всевышнего, и мы обязаны использовать его для распространения религии», — подчеркнул муфтий Татарстана.

Особый интерес вызвал тариф «Азан» оператора «Летай». Этот проект посвящен 200-летию великого татарского ученого и просветителя Шигабутдина Марджани.

Компания «Таттелеком» является партнером Духовного управления мусульман по осуществлению данных проектов.