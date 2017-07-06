Предупреждение об ухудшении погодных условий распространил Гидрометцентр РТ
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Предупреждение об ухудшении погодных условий на территории республики распространил Гидрометцентр РТ.
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Предупреждение об ухудшении погодных условий на территории республики распространил Гидрометцентр РТ.
По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 7 июля в Татарстане сохранится сильный
Также синоптики прогнозируют ночью местами сильный дождь.