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14:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

Предупреждение об ухудшении погодных условий распространил Гидрометцентр РТ

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Предупреждение об ухудшении погодных условий на территории республики распространил Гидрометцентр РТ.

Источник: ИА Татар-информ

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 7 июля в Татарстане сохранится сильный северо-западный ветер ночью местами порывами до 20 м/с, днем — до 16 м/с.

Также синоптики прогнозируют ночью местами сильный дождь.

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