Луценко со скандалом покинул заседание регламентного комитета Рады

Генеральный прокурор Юрий Луценко со скандалом покинул заседание регламентного комитета Верховной Рады относительно рассмотрения представление о снятии неприкосновенности и аресте народного депутата Максима Полякова.

Он вступил в словесную перепалку с депутатом Сергеем Шаховым («Воля народа»).

«Атмосфера в этом комитете, клоунада так называемой защиты, ссылки на события, не относящиеся к рассмотрению, все это методы, чтобы ввести в заблуждение общество и расфокусировать от конкретного факта: помощник народного депутата по его поручению получает взятки, покупает за эти средства мобильные телефоны, которые зафиксированы в протоколе», — сказал он.

Напомним, что сегодня Регламентный комитет Рады рассматривает представление о снятии неприкосновенности и аресте депутата Полякова.

21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, на задержание и на избрание в отношении народного депутата Украины Максима Полякова меры пресечения в виде содержания под стражей. Луценко заявил, что в действиях Полякова усматриваются признаки взяточничества на сумму 7500 долл.

19 июня сотрудники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки охранника народного депутата Борислава Розенблата. Речь идет о сумме в 200 тыс. долл. По данным САП, взятка предназначалась народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову, они это отрицают и назвали случившееся «провокацией».