Вакцина от рака успешно прошла клинические испытания

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Статьи с описанием работы над вакциной опубликованы в журнале Nature. Разработанные вакцины похожи на те, что используются для борьбы с инфекционными заболеваниями. В них раковые клетки смешаны с препаратами, стимулирующими иммунный ответ. Однако для того, чтобы разработать индивидуальную вакцину, нужны раковые клетки самого пациента, то есть такое лечение доступно только тем пациентам, у которых болезнь уже проявилась.

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Работа над вакцинами началась с генетического анализа, который позволил выделить белки в опухоли каждого человека, отобрать мутантные белки, которые с наибольшей вероятностью вызовут иммунный ответ, и использовать их как основу вакцины. Одна группа под руководством ученых из Института исследований рака Дана-Фарбер протестировала вакцину на трех пациентах с меланомой, одним из типов рака кожи. Для каждого из них была создана вакцина с 20 фрагментами белков, связанных с мутациями в опухолях.

Пациенты имели высокие шансы на повторное появление опухоли, но через два года после введения вакцины у четырех из них не было никаких признаков возвращения заболевания.