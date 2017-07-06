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14:33 (мск), источник: Индикатор

Вакцина от рака успешно прошла клинические испытания

Две исследовательские группы из США, Германии и Австрии заявили об успешном завершении клинических испытаний вакцин от рака на небольших группах пациентов.

Источник: Reuters

Статьи с описанием работы над вакциной опубликованы в журнале Nature.

Разработанные вакцины похожи на те, что используются для борьбы с инфекционными заболеваниями. В них раковые клетки смешаны с препаратами, стимулирующими иммунный ответ. Однако для того, чтобы разработать индивидуальную вакцину, нужны раковые клетки самого пациента, то есть такое лечение доступно только тем пациентам, у которых болезнь уже проявилась.

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Работа над вакцинами началась с генетического анализа, который позволил выделить белки в опухоли каждого человека, отобрать мутантные белки, которые с наибольшей вероятностью вызовут иммунный ответ, и использовать их как основу вакцины.

Одна группа под руководством ученых из Института исследований рака Дана-Фарбер протестировала вакцину на трех пациентах с меланомой, одним из типов рака кожи. Для каждого из них была создана вакцина с 20 фрагментами белков, связанных с мутациями в опухолях.

Пациенты имели высокие шансы на повторное появление опухоли, но через два года после введения вакцины у четырех из них не было никаких признаков возвращения заболевания.
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Ученые из второй группы вводили вакцину 13 пациентам с меланомой. В вакцину входило по десять мутировавших белков каждого из пациентов. У восьми участников испытаний, которым удалось побороть рак на момент введения вакцины, опухоли не проявлялись более года. Пяти пациентам врачи вводили вакцину тогда, когда у них уже были заметные опухоли. У двух из них злокачественные образования уменьшились, но у одного опухоль вернулась.

Работы авторов статей подтверждают действенность подхода, который уже получил поддержку в академической среде. Ученые также предполагают, что вакцина будет эффективнее, если сочетать ее с препаратами, направленными на усиление иммунной системы.

Комментарии
1
Алексей Синявский
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