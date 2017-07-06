Вакцина от рака успешно прошла клинические испытания
Две исследовательские группы из США, Германии и Австрии заявили об успешном завершении клинических испытаний вакцин от рака на небольших группах пациентов.
Две исследовательские группы из США, Германии и Австрии заявили об успешном завершении клинических испытаний вакцин от рака на небольших группах пациентов.
Статьи с описанием работы над вакциной опубликованы в журнале Nature.
Разработанные вакцины похожи на те, что используются для борьбы с инфекционными заболеваниями. В них раковые клетки смешаны с препаратами, стимулирующими иммунный ответ. Однако для того, чтобы разработать индивидуальную вакцину, нужны раковые клетки самого пациента, то есть такое лечение доступно только тем пациентам, у которых болезнь уже проявилась.
Работа над вакцинами началась с генетического анализа, который позволил выделить белки в опухоли каждого человека, отобрать мутантные белки, которые с наибольшей вероятностью вызовут иммунный ответ, и использовать их как основу вакцины.
Одна группа под руководством ученых из Института исследований рака
Ученые из второй группы вводили вакцину 13 пациентам с меланомой. В вакцину входило по десять мутировавших белков каждого из пациентов. У восьми участников испытаний, которым удалось побороть рак на момент введения вакцины, опухоли не проявлялись более года. Пяти пациентам врачи вводили вакцину тогда, когда у них уже были заметные опухоли. У двух из них злокачественные образования уменьшились, но у одного опухоль вернулась.
Работы авторов статей подтверждают действенность подхода, который уже получил поддержку в академической среде. Ученые также предполагают, что вакцина будет эффективнее, если сочетать ее с препаратами, направленными на усиление иммунной системы.