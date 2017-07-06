Ядовитые пауки атакуют верблюдов на западе Казахстана

АСТАНА, 6 июл — Sputnik. Пауки каракурты нападают на верблюдов в Атырауской области, пишет издание «Ак Жайык».

Жертвами ядовитых пауков стали семь животных: шесть верблюдов погибли в Индерском районе области. Двадцать животных удалось спасти благодаря вовремя оказанному лечению.

Ветеринары говорят, что активизация пауков связана с сильной жарой, установившейся в регионе. Однако почему страдают именно верблюды, не понятно.

Укушенное животное можно спасти, если хозяин в течение одного-двух дней определит причину болезни, когда яд еще не успел распространиться по всему телу.

Ветврачи советуют искупать животное, чтобы снизить температуру, а затем поставить систему с препаратом гемодез.