Ядовитые пауки атакуют верблюдов на западе Казахстана
Сильная жара стала причиной размножения каракуртов в Атырауской области.
Сильная жара стала причиной размножения каракуртов в Атырауской области.
АСТАНА, 6 июл — Sputnik. Пауки каракурты нападают на верблюдов в Атырауской области, пишет издание «Ак Жайык».
Жертвами ядовитых пауков стали семь животных: шесть верблюдов погибли в Индерском районе области. Двадцать животных удалось спасти благодаря вовремя оказанному лечению.
Ветеринары говорят, что активизация пауков связана с сильной жарой, установившейся в регионе. Однако почему страдают именно верблюды, не понятно.
Укушенное животное можно спасти, если хозяин в течение
Ветврачи советуют искупать животное, чтобы снизить температуру, а затем поставить систему с препаратом гемодез.
Отмечается, что компенсация за падший