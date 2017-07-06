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15:32 (мск), источник: Volga News

В Самарской области восстановлено электроснабжение

Главное управление МЧС России по Самарской области сообщило о восстановлении электроснабжения там, где оно было нарушено из-за плохой погоды.

Напомним, с вечера 5 июля в Самарской области ухудшилась погода, что проявилось, в том числе в усилении ветра и дожде.

В ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» поступили сообщения о том, что в Самаре, Тольятти, Елховском, Сергиевском и Ставропольском районах были зафиксированы падения деревьев, с последующим повреждением автомобилей, а также нарушение электроснабжения и частичное повреждение кровель.

Погибших и пострадавших нет.

По состоянию на 15:00 6 июля областное ГУ МЧС России и подчиненные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности. Развернут оперативный штаб ведомства по контролю прохождения грозового фронта, приведена в готовность аэромобильная группировка ГУ в составе 100 человек, девяти единиц техники и ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России», в составе 100 человек, 25 единиц техники. Также было проведено оповещение населения.

К месту происшествий направили аварийные бригады служб жизнеобеспечения и управляющих компаний, пожарно-спасательные подразделения, оперативные группы администраций. Также освобождены проезды, вывезено 450 кубометров мусора. Электроснабжение населенных пунктов полностью восстановлено. Из 17 кровель поврежденных жилых домов восстановлено 13, из них два многоквартирных дома в Сергиевском районе и два частных жилых дома в Елховском районе.

В частности в Самаре было зафиксировано 57 случаев падения деревьев и веток, в результате которых оказались повреждены семь автомобилей и девять участков линий электропередачи внутриквартального освещения. Кроме того, зарегистрированы девять случаев повреждения элементов кровли многоквартирных домов (целостность кровель не нарушена) и три случая повреждения широкоформатных конструкций.

В Тольятти, по данным МЧС, было нарушено электроснабжение 73 частных жилых домов, упали 40 деревьев.

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