В луже в центре Стерлитамака поселилась утка

Фото водоплавающей птицы опубликовали очевидцы в соцсетях. В комментариях к посту пользователи отмечают: «в некоторых дворах можно и карпа разводить, глубина ям, наполненных водой, позволяет».

Утка привлекла внимание не только прохожих, но и котов, которые наблюдали за ней на «берегу».