В луже в центре Стерлитамака поселилась утка
УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Дикая утка поселилась в самом центре Стерлитамака. Она обитает в луже во дворе дома по проспекту Ленина, 73а.
УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Дикая утка поселилась в самом центре Стерлитамака. Она обитает в луже во дворе дома по проспекту Ленина, 73а.
Фото водоплавающей птицы опубликовали очевидцы в соцсетях. В комментариях к посту пользователи отмечают: «в некоторых дворах можно и карпа разводить, глубина ям, наполненных водой, позволяет».
Утка привлекла внимание не только прохожих, но и котов, которые наблюдали за ней на «берегу».