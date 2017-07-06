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15:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В луже в центре Стерлитамака поселилась утка

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Дикая утка поселилась в самом центре Стерлитамака. Она обитает в луже во дворе дома по проспекту Ленина, 73а.

Фото водоплавающей птицы опубликовали очевидцы в соцсетях. В комментариях к посту пользователи отмечают: «в некоторых дворах можно и карпа разводить, глубина ям, наполненных водой, позволяет».

Утка привлекла внимание не только прохожих, но и котов, которые наблюдали за ней на «берегу».

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