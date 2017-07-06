Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Группа РФ покинула переговоры в Минске в ответ на действия Киева
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Разведчики ДНР обнаружили группу польских женщин-снайперов
В Сирии замечен «Терминатор» РФ с «мягкой» броней
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
21Открытие Московского международного кинофестиваля
16:40 (мск), источник: РБК

Вольное историческое общество ответило на критику Владимира Мединского

Вольное историческое общество отреагировало на слова министра Владимира Мединского в адрес «Диссернета». Высказывания чиновника вызвали у ученых опасения за будущее отечественной исторической науки.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Мединский считает, что критики назвали его диссертацию лженаучной, не найдя в ней плагиата

Вольное историческое общество (ВИО) выступило с заявлением по поводу статьи министра культуры Владимира Мединского «Интересная история». Члены общества замечают, что до этого материала старались не давать публичных оценок диссертации Мединского, хотя качество его работы «не выдерживает профессиональной критики», но эта публикация вывела диссертационный скандал за рамки спора о научной ценности конкретной работы.

Высказывания Мединского вызвали у членов ВИО беспокойство за будущее исторической науки, из-за чего им пришлось прервать молчание. «Статья написана чиновником, оказывающим существенное влияние на формирование “исторической политики”, ее методологические основания не могут не беспокоить научное сообщество. Беспокойство это более чем оправдано в нашей стране, где вмешательство властей в историческую науку в прошлом нередко имело тяжелые разрушительные последствия», — подчеркивают авторы заявления.

Министр обошел все профессиональные претензии к своей диссертации, связанные с неумением работать с источниками, указывают в ВИО.

Его ответ оппонентам из «Диссернета» носит «откровенно политический характер», кроме того, министр не ​отличает летописца от исследователя, а научную гипотезу — от безосновательной фантазии. Статья Мединского похожа на «окрики», практиковавшиеся в советской прессе, которые сводились к тому, что подход отечественной гуманитарной науки должен быть классовым. Разница в том, что в советское время такой подход претендовал на объективность и истинность, а министр указывает, что истины нет вообще, а есть только манипуляция. «Его мироощущение — плоть от плоти сегодняшней российской «идеологии», строящейся не столько на том, что «у нас все правильно», сколько на том, что «да, мы врем, но кто не врет?» — сообщают ученые в заявлении.

В заявлении приводится цитата из статьи Мединского: «Идеи и мифы, овладевшие массами, исторически весомее любых колизеев и виадуков». ВИО соглашаются с высказыванием министра, но замечают, что только «абсолютный дилетант» ставит в один ряд миф и его научную интерпретацию. Иначе бы историческое знание постоянно менялось с каждым поколением историков. Вместо этого историческая наука строится путем накопления знаний.

Основной вывод, который делают в ВИО, — Мединский не считает историю наукой.

По этому поводу авторы приводят другую его цитату: «Зажмурьте глаза, глубоко вдохните и признайтесь хотя бы сами себе, молча. Признайтесь: достоверного прошлого не существует». Это заявление историки назвали шокирующим и подходящим для циничного постмодерниста-эксцентрика, но не для профессионального историка, министра культуры. «Автор подобного высказывания должен добровольно отказаться от ученой степени и выйти из упомянутого Общества (Российского военно-исторического общества, где Мединский занимает пост председателя. — РБК)», — полагают авторы обращения.

Читайте также
Для Владимира Мединского еще не конец истории

После прочтения статьи Мединского диссертационный совет ​Белгородского университета, в котором будет рассматриваться диссертация министра 7 июля, «просто обязан» лишить ее автора научной степени или немедленно объявить о своем роспуске, делают выводы авторы заявления. Сам Мединский на заседание совета не приедет. Заявление о лишении министра статуса доктора исторических наук было подано в апреле 2016 года филологом, активистом сообщества «Диссернет» Иваном Бабицким, доктором исторических наук Вячеславом Козляковым и доктором исторических наук Константином Ерусалимским. Они полагают, что в его работе есть грубые ошибки, а методология ненаучна.

До Белгорода работа отправлялась в два диссертационных совета — в Уральский федеральный университет и в МГУ им. Ломоносова. В Екатеринбург Мединский не смог приехать из-за напряженного графика, и диссертация была отозвана из совета. В МГУ обсуждение работы по существу не состоялось. Мединский ответил своим оппонентам из «Диссернета» 4 июля 2017 года. Он заметил, что так долго молчал, потому что обвинения были «смехотворными». Министр подчеркнул, что в его работе не удалось обнаружить плагиат, а потому ее назвали «лженаучной». Его основной аргумент против оппонентов — невозможность взглянуть на историю объективно: «Не бывает “объективного Нестора”. Нет вообще никакой “абсолютной объективности”. Разве что с точки зрения инопланетянина. Любой историк всегда — носитель определенного типа культуры, представлений своего круга и своего времени».

РБК ожидает ответа от пресс-служб Минкульта и Минобрнауки по поводу заявления ВИО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Медведев считает, что оценки Мединского можно воспринять как окрик
Во время загрузки произошла ошибка.
15 декабря 2016© Ньюстюб
Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом
Трамп назвал дестабилизирующим поведение России в Европе
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Минэкономразвития обвинило холода в росте безработицы в России
В Госдуме призвали следить за прогуливающими депутатами
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
Уникальный суперкомпьютер введен в эксплуатацию на Дальнем Востоке
Полиция задержала виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком из Балашихи
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь