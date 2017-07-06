Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Тяжелая жизнь Крыма: наличные, суровая российская реальность -СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Длинные ноги и узкая талия: Топурия показала фото в постели
СМИ: ДНР выявила группу польских женщин-снайперов
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
30-летняя Гагарина поделилась снимком в купальнике - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
18:23 (мск), источник: РИА Крым

Крестный ход и забег в ползунках: как в Симферополе отметят День семьи, любви и верности

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости (Крым). В День семьи, любви и верности (8 июля) в Симферополе пройдут различные мероприятия, в том числе Крестный ход, различные состязания, мастер-классы и многое другое.

Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказала руководитель межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова.

Так, по ее словам, начнется празднование в 10.00 с семейного Крестного хода, инициированного Симферопольской и Крымской епархией. Процессия пройдет от Детского парка до закладного камня будущего памятника Петру и Февронии.

«Пригласили семьи прийти (на Крестный ход — ред.) с семейными реликвиями — с венчальными иконами, с теми, которыми благословляли, которые передаются из поколения в поколение… Сбор Крестного хода состоится в 9.30 возле центрального входа в Детский парк. Он будет продвигаться к закладному камню будущей скульптурной композиции Петру и Февронии. На небольшой сцене покажут сказание о Петре и Февронии, чтобы за 5−10 минут рассказать историю пары, в честь которой установлен День семьи, любви и верности», — рассказала Аксенова, уточнив, что такой Крестный ход в Симферополе пройдет впервые.

Кроме того, добавила глава организации, семьи смогут посетить мастер-класс, который проведет звонарь. «Можно будет самим позвонить — привезут звонницу», — уточнила она.

В 12.00 празднование продолжится в парке им. Гагарина. Здесь будут работать анимационные площадки и каждый час будут открываться новые мастер-классы. Также проведут спартакиаду среди организаций и предприятий, которая пройдет под девизом «Дружная семья — счастливая страна». А в 18.00 состоится развлекательное семейное состязание «Все начинается с любви».

В то же время для юных гостей праздника подготовят забег в ползунках: малышам от нуля до двух лет нужно будет по гимнастическим матам наперегонки добраться до финиша.

По словам Аксеновой, победителей всех состязаний ждут призы.

Руководитель организации добавила, что в этот день в парке им. Гагарина также будут работать лекторий, дискуссионные клубы и танцевальные площадки.

Вместе с тем Аксенова отметила, что у крымчан уже появились свои традиции, связанные с Днем семьи, любви и верности. Так, по ее словам, растет количество пар, желающих зарегистрировать свои отношения именно в эту дату. «Многие хотят 8 июля расписаться, уже наблюдается ажиотаж. Администрации муниципалитетов взяли за правило поздравлять в этот день брачующиеся пары, пары, которые прожили много лет в браке», — сказала она.

Более того, констатировала Аксенова, праздник благодаря своему формату объединяет сразу несколько поколений семей. И это, подчеркнула она, служит важным фактором в укреплении института семьи.

«У всех семей бывают белые и черные полосы, возникают разные сложности, но если мы будем видеть перед глазами счастливые примеры, семьи, которые дружны, сильны, это дает нам заряд, хочется повторить такой опыт, равняться на них», — подытожила Аксенова.

День семьи, любви и верности ежегодно празднуется в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. История любви святой супружеской пары описана в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Захарова: нам не нужен 'парадный портрет' Крыма от иностранных СМИ
Трамп назвал дестабилизирующим поведение России в Европе
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Минэкономразвития обвинило холода в росте безработицы в России
Центробанк назвал шоком уровень инфляции в июне
Минюст определил признаки самозанятых граждан
Уникальный суперкомпьютер введен в эксплуатацию на Дальнем Востоке
Полиция задержала виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком из Балашихи
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь