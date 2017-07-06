Крестный ход и забег в ползунках: как в Симферополе отметят День семьи, любви и верности

Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказала руководитель межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова.

Так, по ее словам, начнется празднование в 10.00 с семейного Крестного хода, инициированного Симферопольской и Крымской епархией. Процессия пройдет от Детского парка до закладного камня будущего памятника Петру и Февронии.

«Пригласили семьи прийти (на Крестный ход — ред.) с семейными реликвиями — с венчальными иконами, с теми, которыми благословляли, которые передаются из поколения в поколение… Сбор Крестного хода состоится в 9.30 возле центрального входа в Детский парк. Он будет продвигаться к закладному камню будущей скульптурной композиции Петру и Февронии. На небольшой сцене покажут сказание о Петре и Февронии, чтобы за 5−10 минут рассказать историю пары, в честь которой установлен День семьи, любви и верности», — рассказала Аксенова, уточнив, что такой Крестный ход в Симферополе пройдет впервые.

Кроме того, добавила глава организации, семьи смогут посетить мастер-класс, который проведет звонарь. «Можно будет самим позвонить — привезут звонницу», — уточнила она.

В 12.00 празднование продолжится в парке им. Гагарина. Здесь будут работать анимационные площадки и каждый час будут открываться новые мастер-классы. Также проведут спартакиаду среди организаций и предприятий, которая пройдет под девизом «Дружная семья — счастливая страна». А в 18.00 состоится развлекательное семейное состязание «Все начинается с любви».

В то же время для юных гостей праздника подготовят забег в ползунках: малышам от нуля до двух лет нужно будет по гимнастическим матам наперегонки добраться до финиша.

По словам Аксеновой, победителей всех состязаний ждут призы.

Руководитель организации добавила, что в этот день в парке им. Гагарина также будут работать лекторий, дискуссионные клубы и танцевальные площадки.

Вместе с тем Аксенова отметила, что у крымчан уже появились свои традиции, связанные с Днем семьи, любви и верности. Так, по ее словам, растет количество пар, желающих зарегистрировать свои отношения именно в эту дату. «Многие хотят 8 июля расписаться, уже наблюдается ажиотаж. Администрации муниципалитетов взяли за правило поздравлять в этот день брачующиеся пары, пары, которые прожили много лет в браке», — сказала она.

Более того, констатировала Аксенова, праздник благодаря своему формату объединяет сразу несколько поколений семей. И это, подчеркнула она, служит важным фактором в укреплении института семьи.

«У всех семей бывают белые и черные полосы, возникают разные сложности, но если мы будем видеть перед глазами счастливые примеры, семьи, которые дружны, сильны, это дает нам заряд, хочется повторить такой опыт, равняться на них», — подытожила Аксенова.