В Волгограде можно будет продлить действие электронного проездного

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, период записи на транспортную карту «Волна» выбранного тарифного плана проездного билета на месяц и продление его действия увеличен вдвое — с 15 дней до целого месяца.

«С июля записать на карту тарифный план на один или несколько видов общественного транспорта или продлить действующий можно с 15 числа текущего месяца до 14 числа месяца, на который приобретается проездной. Таким образом, оформить документ можно в любой удобный для пассажира день. При этом социальные проездные льготные категории волгоградцев по-прежнему могут оформить и пополнить с 20 числа текущего месяца по 5 число будущего месяца», — пояснили в мэрии.