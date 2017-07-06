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17:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде можно будет продлить действие электронного проездного

Волгоградцы теперь смогут покупать электронный проездной и продлевать его действие в течение одного месяца.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, период записи на транспортную карту «Волна» выбранного тарифного плана проездного билета на месяц и продление его действия увеличен вдвое — с 15 дней до целого месяца.

«С июля записать на карту тарифный план на один или несколько видов общественного транспорта или продлить действующий можно с 15 числа текущего месяца до 14 числа месяца, на который приобретается проездной. Таким образом, оформить документ можно в любой удобный для пассажира день. При этом социальные проездные льготные категории волгоградцев по-прежнему могут оформить и пополнить с 20 числа текущего месяца по 5 число будущего месяца», — пояснили в мэрии.

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