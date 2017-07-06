В Волгограде можно будет продлить действие электронного проездного
Волгоградцы теперь смогут покупать электронный проездной и продлевать его действие в течение одного месяца.
Волгоградцы теперь смогут покупать электронный проездной и продлевать его действие в течение одного месяца.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, период записи на транспортную карту «Волна» выбранного тарифного плана проездного билета на месяц и продление его действия увеличен вдвое — с 15 дней до целого месяца.
«С июля записать на карту тарифный план на один или несколько видов общественного транспорта или продлить действующий можно с 15 числа текущего месяца до 14 числа месяца, на который приобретается проездной. Таким образом, оформить документ можно в любой удобный для пассажира день. При этом социальные проездные льготные категории волгоградцев