Группа из девяти жительниц Самарской области сутки не может вылететь из Парижа

Как рассказала одна из женщин, в Париже группа из почти 100 россиянок (шесть из них жительницы Самары, две — Тольятти и одна — Сызрани) участвовала в ежегодной пятидневной конференции, организованной сетью магазинов косметики и парфюмерии.

Первоначально вылет рейса из Парижа в Москву авиакомпании «Россия» был намечен на 5 июля в 15:30 по парижскому времени (16:30 мск). По словам самарчанки, группа потратила около четырех часов на регистрацию на рейс и прохождение таможенного контроля и только после этого узнала о его переносе.

Сначала рейс перенесли на два часа, потом и вовсе отменили. В итоге около 10 часов вечера группе предоставили отель, а в 3 часа ночи женщины уже должны были прибыть в аэропорт для повторной регистрации на рейс, назначенный на 6 утра. Здесь они вновь потратили три часа на регистрацию, но вылет так и не состоялся.

«Официальная версия — поломка самолета. Есть слух про забастовку авиадиспетчеров, но другие самолеты же вылетают», — делится собеседница портала.

По ее словам, очередное время вылета назначено на 23:10. Якобы из Москвы в Париж летят сразу два борта на замену сломавшегося. При этом женщинам еще предстоит решить вопрос с трансфером из Москвы в Самару, так как на свой рейс они уже опоздали.