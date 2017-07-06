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17:14 (мск), источник: Volga News

Группа из девяти жительниц Самарской области сутки не может вылететь из Парижа

Группа из девяти жительниц Самарской области сутки не может вылететь из парижского аэропорта Орли.

Как рассказала одна из женщин, в Париже группа из почти 100 россиянок (шесть из них жительницы Самары, две — Тольятти и одна — Сызрани) участвовала в ежегодной пятидневной конференции, организованной сетью магазинов косметики и парфюмерии.

Первоначально вылет рейса из Парижа в Москву авиакомпании «Россия» был намечен на 5 июля в 15:30 по парижскому времени (16:30 мск). По словам самарчанки, группа потратила около четырех часов на регистрацию на рейс и прохождение таможенного контроля и только после этого узнала о его переносе.

Сначала рейс перенесли на два часа, потом и вовсе отменили. В итоге около 10 часов вечера группе предоставили отель, а в 3 часа ночи женщины уже должны были прибыть в аэропорт для повторной регистрации на рейс, назначенный на 6 утра. Здесь они вновь потратили три часа на регистрацию, но вылет так и не состоялся.

«Официальная версия — поломка самолета. Есть слух про забастовку авиадиспетчеров, но другие самолеты же вылетают», — делится собеседница портала.

По ее словам, очередное время вылета назначено на 23:10. Якобы из Москвы в Париж летят сразу два борта на замену сломавшегося. При этом женщинам еще предстоит решить вопрос с трансфером из Москвы в Самару, так как на свой рейс они уже опоздали.

Телефон пресс-службы авиакомпании «Россия» на момент публикации не отвечал.

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