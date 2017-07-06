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18:28 (мск), источник: Вести - Воронеж

Марафонец из Нововоронежа в свой 88 день рождения установил личный рекорд

Иван Жаравин пробежал 100-тысячный километр.

88-летний марафонец из Нововоронежа в свой день рождения установил личный рекорд — пробежал 100-тысячный километр. 2,5 круга по стадиону для Ивана Жаравина что-то вроде разминки. Пробежать в 10 раз больше — это его обычная физическая нагрузка — 6 дней в неделю.

Символичный забег поддержали его друзья. Ежегодно Ивана Жаравина можно увидеть среди участников на «Кроссе нации» и «Лыжне России». Всего на его счету — 60 марафонов.

Самую длинную дистанцию, в 100 километров, он пробегал четырежды в Одессе. Сегодняшний символичный 100-тысячный километр, смеётся, не завершение карьеры спортсмена-любителя.

Завтра тренировка также по расписанию. Тяга к бегу и спортивные дневники появились в жизни внезапно.

Иван Жаравин, марафонец:

«Я был болельщиком “Спартака”. “Спартак” проиграл кубок киевлянам. У меня закололо сердце, и меня увезли в Красковскую больницу. Хорошо, что я попал туда в больницу. Попались хорошие врачи, которые сказали, что нужно, в первую очередь, укреплять нервную систему. То, что было вчера, сегодня изменить нельзя. Второе — это режим питания. Чем питаться и сколько. И третье — движение».

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