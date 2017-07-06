Марафонец из Нововоронежа в свой 88 день рождения установил личный рекорд

88-летний марафонец из Нововоронежа в свой день рождения установил личный рекорд — пробежал 100-тысячный километр. 2,5 круга по стадиону для Ивана Жаравина что-то вроде разминки. Пробежать в 10 раз больше — это его обычная физическая нагрузка — 6 дней в неделю.

Символичный забег поддержали его друзья. Ежегодно Ивана Жаравина можно увидеть среди участников на «Кроссе нации» и «Лыжне России». Всего на его счету — 60 марафонов.

Самую длинную дистанцию, в 100 километров, он пробегал четырежды в Одессе. Сегодняшний символичный 100-тысячный километр, смеётся, не завершение карьеры спортсмена-любителя.

Завтра тренировка также по расписанию. Тяга к бегу и спортивные дневники появились в жизни внезапно.

Иван Жаравин, марафонец: