Главный ярмарочный дом приобретает первоначальный вешний вид
На Нижегородской ярмарке откроется исторический парк «Россия — моя история».
На Нижегородской ярмарке откроется исторический парк «Россия — моя история».
Фасад Главного ярмарочного дома на Нижегородской ярмарке приобретает свой исторический, первоначальный внешний вид, сообщила и.о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Полина Лебедева.
Фасад здания красят в два цвета: терракотовый и песочный. Такое решение было принято на основании библиографических и натурных исследований. Специалисты раскрыли слой краски и выявили первоначальные цвета, проанализировали архивные материалы.
«По данному решению также получено положительное заключение государственной
4 ноября на Нижегородской ярмарке планируется открытие исторического парка «Россия — моя история». Парк будет работать в Главном ярмарочном доме на постоянной основе.
Министр культуры Нижегородской области Сергей Горин сообщил, что на ярмарке планируется установить 300 единиц мультимедийной техники и более 200 информационных стендов. В подготовке материалов будет использовано свыше 2 тысяч архивных справок, 11 часов документальной хроники.
«Будет представлена 21 тема по истории Нижегородской области, среди которых «Подвиг народного единства», «Петровские преобразования на нижегородской земле», «Нижегородские промыслы», «Горьковская область в годы Великой Отечественной войны», — заявил Сергей Горин.