Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Тяжелая жизнь Крыма: наличные, суровая российская реальность -СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Разведчики ДНР обнаружили группу польских женщин-снайперов
В Сирии замечен «Терминатор» РФ с «мягкой» броней
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
30-летняя Гагарина поделилась снимком в купальнике - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
18:19 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Главный ярмарочный дом приобретает первоначальный вешний вид

На Нижегородской ярмарке откроется исторический парк «Россия — моя история».

Фасад Главного ярмарочного дома на Нижегородской ярмарке приобретает свой исторический, первоначальный внешний вид, сообщила и.о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Полина Лебедева.

Фасад здания красят в два цвета: терракотовый и песочный. Такое решение было принято на основании библиографических и натурных исследований. Специалисты раскрыли слой краски и выявили первоначальные цвета, проанализировали архивные материалы.

«По данному решению также получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы», — отметила Полина Лебедева.

4 ноября на Нижегородской ярмарке планируется открытие исторического парка «Россия — моя история». Парк будет работать в Главном ярмарочном доме на постоянной основе.

Министр культуры Нижегородской области Сергей Горин сообщил, что на ярмарке планируется установить 300 единиц мультимедийной техники и более 200 информационных стендов. В подготовке материалов будет использовано свыше 2 тысяч архивных справок, 11 часов документальной хроники.

«Будет представлена 21 тема по истории Нижегородской области, среди которых «Подвиг народного единства», «Петровские преобразования на нижегородской земле», «Нижегородские промыслы», «Горьковская область в годы Великой Отечественной войны», — заявил Сергей Горин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Победительница шоу Холостяк рассказала о выборе свадебного платья
Трамп назвал дестабилизирующим поведение России в Европе
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Минэкономразвития обвинило холода в росте безработицы в России
Центробанк назвал шоком уровень инфляции в июне
Минюст определил признаки самозанятых граждан
Уникальный суперкомпьютер введен в эксплуатацию на Дальнем Востоке
Полиция задержала виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком из Балашихи
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь