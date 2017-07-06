Московское метро могут продлить до Внукова и Троицка

Систему Московского метро в перспективе могут продлить до Внукова и Троицка. Это следует из презентации заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина на VII Московском урбанистическом форуме.

В ходе выступления была показана схема реновации транспортной системы в 2017—2021 гг. Из нее следует, что до 2021 г. будет построена ветка до Столбово и Рассказовки, а в разработке находятся продолжения линий до Внукова и Троицка.