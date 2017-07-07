В зоопарке появился птенец черного аиста

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По словам орнитологов, малыш останется в гнезде еще как минимум месяц. Все это время родители будут кормить его четыре — пять раз в день. Такой длительный уход за «младенцем» связан с особенностями развития аистов. После появления на свет они довольно долго лежат в гнезде и только на 35−40-й день жизни способны подняться на ноги.

Родители птенца живут в зоопарке около 15 лет, оба попали сюда из дикой природы. Пара сформировалась быстро, но получить от нее потомство удалось с трудом. Первые птенцы появились у пары только в 2014 году. С тех пор «супруги» приносят потомство ежегодно. Правда, не обходится без трудностей: из-за погодных условий родители не всегда могут заниматься своими чадами, и их частенько выкармливают сотрудники зоопарка. В этом году самка отложила только одно яйцо, и теперь пара уделяет малышу все свое внимание.

Черные аисты занесены в Красную книгу России. Увидеть их в природе человеку практически невозможно: в отличие от своих белых собратьев, они предпочитают находиться как можно дальше от людей. По словам орнитологов, именно стрессом от постоянного присутствия людей объясняется длительное отсутствие потомства у пары в Московском зоопарке.