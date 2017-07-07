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00:43 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В зоопарке появился птенец черного аиста

У посетителей Московского зоопарка есть редкая возможность увидеть птенца черного аиста. Детеныш появился на свет чуть больше месяца назад и до сих пор находится в гнезде. Птенец пока покрыт пухом, но постепенно начинает оперяться. Его выкармливают оба родителя.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По словам орнитологов, малыш останется в гнезде еще как минимум месяц. Все это время родители будут кормить его четыре — пять раз в день. Такой длительный уход за «младенцем» связан с особенностями развития аистов. После появления на свет они довольно долго лежат в гнезде и только на 35−40-й день жизни способны подняться на ноги.

Родители птенца живут в зоопарке около 15 лет, оба попали сюда из дикой природы. Пара сформировалась быстро, но получить от нее потомство удалось с трудом. Первые птенцы появились у пары только в 2014 году. С тех пор «супруги» приносят потомство ежегодно. Правда, не обходится без трудностей: из-за погодных условий родители не всегда могут заниматься своими чадами, и их частенько выкармливают сотрудники зоопарка. В этом году самка отложила только одно яйцо, и теперь пара уделяет малышу все свое внимание.

Черные аисты занесены в Красную книгу России. Увидеть их в природе человеку практически невозможно: в отличие от своих белых собратьев, они предпочитают находиться как можно дальше от людей. По словам орнитологов, именно стрессом от постоянного присутствия людей объясняется длительное отсутствие потомства у пары в Московском зоопарке.

В дикой природе черные аисты обитают в лесах и горах. Гнезда птиц находятся на деревьях на высоте 10−20 метров либо в уступах скал. Жилище довольно объемно и иногда достигает от одного до полутора метров в диаметре. Пара занимает одно гнездо несколько лет, в некоторых случаях передавая его следующему поколению.

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