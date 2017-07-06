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21:34 (мск), источник: Газета.Ру

ОНФ намерен добиться индексации для всех получателей президентских грантов в области культуры

Деятели культуры поддержали предложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) и администрации президента индексировать гранты президента России в области культуры и искусства на 44% с июля 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Вместе с тем «Народный фронт» продолжит добиваться включения в список грантополучателей Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, а также Театра наций, Студии театрального искусства и других ведущих коллективов.

Об этом сообщили участники встречи, в которой приняли участие активисты «Народного фронта», руководители учреждений культуры и искусства, представители Министерства культуры России и администрации президента.

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Выполняя поручение главы государства, Минфин в своих расчетах решил исходить из того, что на уровень инфляции за прошедшие пять лет должны быть проиндексированы только гранты для 45 творческих коллективов, которые получали гранты президента с 2012 года, в связи с чем выделил из бюджета на эти цели 1 млрд 614,5 млн руб.

При этом индексация грантов тем 38 учреждениям культуры и искусства, которые до 2015 года получали аналогичные гранты по линии правительства России, требует дополнительно 747,2 млн руб.

Таким образом, по словам экспертов, учреждения культуры делятся на «первый и второй сорт», говорится в пресс-релизе ОНФ.

Минфин «отлучил» от индексации такие учреждения, как Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Оркестр под управлением Юрия Башмета, Балет Эйфмана, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и др.

«Избирательный подход Минфина искажает смысл поручения главы государства, “Народный фронт” будет настаивать на том, что индексация должна учитывать все 83 творческих коллектива», — сказала руководитель рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности», депутат Госдумы Любовь Духанина.

Санкт-Петербургский академический театр балета, по словам его руководителя Бориса Эйфмана, в 2009 году, выбирая между президентским грантом и грантом правительства, которое тогда возглавлял Путин, предпочел последний и теперь остался без дополнительной финансовой поддержки. «В результате в нынешней ситуации передо мной стоит вопрос не только финансовый, но и моральный: так какой, получается, свежести мое искусство? Я уверен, что мои мысли и чувства разделяют все мои коллеги, оказавшиеся в подобной ситуации», — сказал Борис Эйфман.

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