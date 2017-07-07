В четырех столичных парках откроются уличные мини-кинотеатры

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Под деревянным навесом москвичи и гости столицы увидят ролики о деятельности комплекса городского хозяйства и подведомственных организаций. Также они смогут посетить мастер-классы по энергосбережению, лекции, посвященные истории водоснабжения, освещения в столице и другим темам.

Кинотеатры рассчитаны на 20−25 зрителей. Они будут работать две недели, посетить их сможет любой желающий.

Первым открылся мини-кинотеатр в парке «Сокольники». Ежедневно с 09:00 до 21:00 там будут показывать ролики об энергосбережении и энергоэффективности.