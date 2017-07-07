В четырех столичных парках откроются уличные мини-кинотеатры
В четырех московских парках — Парке Горького, парке Победы, «Сокольниках» и парке «Красная Пресня» — появятся уличные
В четырех московских парках — Парке Горького, парке Победы, «Сокольниках» и парке «Красная Пресня» — появятся уличные
Под деревянным навесом москвичи и гости столицы увидят ролики о деятельности комплекса городского хозяйства и подведомственных организаций. Также они смогут посетить
Кинотеатры рассчитаны на 20−25 зрителей. Они будут работать две недели, посетить их сможет любой желающий.
Первым открылся
Уличные кинотеатры появятся в поддержку экспозиции стенда комплекса городского хозяйства на Московском урбанистическом форуме. Темой стенда в этом году стала система жизнеобеспечения столицы. Форум продлится до 12 июля. Для участия приехали более 400 экспертов мирового уровня. Специалисты обмениваются опытом, обсуждают агломерационные процессы, говорят о глобальных проектах реновации городских территорий, умных технологиях и многом другом.