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03:00 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В четырех столичных парках откроются уличные мини-кинотеатры

В четырех московских парках — Парке Горького, парке Победы, «Сокольниках» и парке «Красная Пресня» — появятся уличные мини-кинотеатры.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Под деревянным навесом москвичи и гости столицы увидят ролики о деятельности комплекса городского хозяйства и подведомственных организаций. Также они смогут посетить мастер-классы по энергосбережению, лекции, посвященные истории водоснабжения, освещения в столице и другим темам.

Кинотеатры рассчитаны на 20−25 зрителей. Они будут работать две недели, посетить их сможет любой желающий.

Первым открылся мини-кинотеатр в парке «Сокольники». Ежедневно с 09:00 до 21:00 там будут показывать ролики об энергосбережении и энергоэффективности.

Уличные кинотеатры появятся в поддержку экспозиции стенда комплекса городского хозяйства на Московском урбанистическом форуме. Темой стенда в этом году стала система жизнеобеспечения столицы. Форум продлится до 12 июля. Для участия приехали более 400 экспертов мирового уровня. Специалисты обмениваются опытом, обсуждают агломерационные процессы, говорят о глобальных проектах реновации городских территорий, умных технологиях и многом другом.

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