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23:19 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 7 июля

В пятницу в Молдове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Источник: Reuters

В Бричанах и Сороках 23 градуса тепла, в Бельцах и Оргееве на градус больше. В Кишиневе 25 выше ноля, в Тирасполе и Леове плюс 26. В Кагуле и Комрате — 27.

В ближайшие дни будет солнечно. В столице днём ожидается до 20 градусов тепла, ночью плюс 14.

Солнечно и на морском побережье. В Констанце и Барселоне 29 выше ноля, в Будве — 32. В Варне 27 градусов, в Одессе — 26.

В Анталье плюс 38, в Ницце — 29. В Салониках 35 выше ноля, на египетском побережье — 37.

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