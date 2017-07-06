Прогноз погоды на 7 июля

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В Бричанах и Сороках 23 градуса тепла, в Бельцах и Оргееве на градус больше. В Кишиневе 25 выше ноля, в Тирасполе и Леове плюс 26. В Кагуле и Комрате — 27.

В ближайшие дни будет солнечно. В столице днём ожидается до 20 градусов тепла, ночью плюс 14.

Солнечно и на морском побережье. В Констанце и Барселоне 29 выше ноля, в Будве — 32. В Варне 27 градусов, в Одессе — 26.