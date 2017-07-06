Прогноз погоды на 7 июля
В пятницу в Молдове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер
В пятницу в Молдове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер
В Бричанах и Сороках 23 градуса тепла, в Бельцах и Оргееве на градус больше. В Кишиневе 25 выше ноля, в Тирасполе и Леове плюс 26. В Кагуле и Комрате — 27.
В ближайшие дни будет солнечно. В столице днём ожидается до 20 градусов тепла, ночью плюс 14.
Солнечно и на морском побережье. В Констанце и Барселоне 29 выше ноля, в Будве — 32. В Варне 27 градусов, в Одессе — 26.
В Анталье плюс 38, в Ницце — 29. В Салониках 35 выше ноля, на египетском побережье — 37.