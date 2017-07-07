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01:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Ринго Старр пригласил российских поклонников The Beatles на акцию «Мир и любовь»

Музыкант проводит всемирную акцию каждый год в свой день рождения 7 июля.

Источник: Reuters

Бывший ударник The Beatles Ринго Старр пригласил российских поклонников группы на акцию Peace & Love («Мир и Любовь»), которую он проводит каждый год в свой день рождения — 7 июля. В 2008 году у музыканта спросили, какой подарок он хочет на день рождения, а он ответил: «Больше мира и любви».

Юбилейная десятая акция пройдет в этом году в России, Великобритании, США, Аргентине, Индии, Бразилии, Новой Зеландии, Японии и других странах. Ровно в полдень по местному времени битломаны будут транслировать видео с пожеланиями «мира и любви» в Facebook, сам Ринго Старр будет репостить эти записи на своей странице.

Источник: AP 2017

В России Peace & Love пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. Московские поклонники The Beatles соберутся у входа в галерею Шилова в 11:30 мск.

А сам Ринго пожелает всем «мира и любви» в 22:00 мск у здания звукозаписывающей компании Capitol Records в Лос-Анджелесе, сообщает beatles.ru.

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