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15:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Космическая одиссея. Жизнь и музыка Жанны Агузаровой

Незаурядная и сумасшедшая, манерная и бесцеремонная — что только не говорят о Жанне Агузаровой. Одной из самых эпатажных российских певиц исполняется 55 лет.

Источник: РИА "Новости"

Данные о рождении Жанны Агузаровой противоречивы. В популярной интернет-энциклопедии «Википедия» пишут, что она родилась в посёлке Туртас Уватского района Тюменской области, но если верить официальному сайту певицы, её родина где-то на территории Средней Азии. При этом сама Агузарова говорит не про Тюмень или Среднюю Азию, а неоднократно заявляла, что прилетела с Марса.

Данные не сходятся даже по поводу даты рождения «марсианской певицы». Самая распространённая версия: Жанна появилась на свет 7 июля 1962 года, но по другим источникам это произошло на 5 лет позже.

АиФ.ru вспоминает интересные подробности из жизни эпатажной звезды.

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Звёздный путь Жанны Агузаровой начался с поддельных документов — она выдавала себя за «дочь датского дипломата» Иванну Андерс. С таким паспортом певица в 1983 году заявилась на кастинг в группу «Браво» (которая в то время ещё называлась «Постскриптум»). Музыканты, пленённые талантом молодой исполнительницы, сразу приняли солистку на работу. Жалеть не пришлось: первая же магнитофонная запись с участием Агузаровой, сделанная в декабре 1983 года, моментально разошлась по рукам.

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На пути к славе «марсианскую певицу» ожидали трудности. Весной 1984 года один из концертов «Браво» окончился приводом Жанны в милицию. В то время советскими властями была организована кампания по преследованию рок-музыкантов, которые проводили нелегальные концерты. Юной солистке досталось больше всех: у неё не было московской прописки, а на руках оказался поддельный паспорт.

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Жанну поместили в Бутырскую тюрьму, а затем в Институт судебной психиатрии им. Сербского, где, кстати, признали вменяемой. За нарушение паспортного режима исполнительницу выслали в Тюмень, но от «иноземной звезды» так просто избавиться не удалось. Через несколько месяцев Жанна вернулась в Москву и, как ни в чём не бывало, продолжила петь в группе «Браво».

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В 1986 году в телевизионной программе «Музыкальный ринг» сама Алла Пугачёва представила группу «Браво» широкой публике. С этого года популярность коллектива, а главное — его вокалистки, начала расти. Музыканты колесили по стране с гастролями, а ещё через год появился первый официальный релиз группы, выпущенный тиражом около 5 миллионов копий. «Кошки», «Жёлтые ботинки», «Верю я», «Медицинский институт», «Старый отель» в исполнении «марсианской певицы» быстро приобрели огромную популярность.

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К концу 1987 года популярность «Браво» начала спадать, и в 1988 Агузарова покинула группу, чтобы заняться сольной карьерой. В одном из немногочисленных интервью о своём решении певица отзывалась загадочно: «У Стинга был такой день, когда ему приснился сон про какую-то черепаху, и он покинул свою группу “Police”. У меня тоже был свой конкретный день, когда я твердо решила, что пора делать совершенно другое».

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В 1990-е годы Жанна поехала покорять США, однако там ей не удалось громко заявить о себе. Находясь в Америке, артистка работала солисткой музыкального ансамбля ресторана Black sea и принимала участие в записи альбомов русско-американского музыканта Василия Шумова. По рассказам очевидцев, Жанна даже подрабатывала водителем в Международном центре знаменитостей.

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Вернувшись в Россию, Жанна продолжила поражать публику своими экстравагантными нарядами, выступлениями и не менее экзотическими выходками. В 1998-м году во время юбилейного тура группы «Браво» по стране певица потребовала расписать все троллейбусы города Волгограда своими портретами. Когда звезде отказали в этом капризе, она уехала, сорвав концерт.

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В 2003 году «марсианская певица» записала сольный альбом Back2future и стала регулярно появляться на клубных площадках. Основу её концертного репертуара составляли песни из «Русского альбома» (записанного ещё в 1990 году) и бессменные хиты группы «Браво». Последний на сегодняшний день крупный концерт Жанны состоялся меньше года назад — в сентябре 2016-го.

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Чем сейчас занимается Агузарова — вопрос, который остаётся без ответа. Несмотря на свой эпатажный имидж, певица всегда была замкнутым и скрытным человеком.

Комментарии
1
Alex Heavy
Короче - чукча с Марса
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